Αστυνομικό Ρεπορτάζ Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 45χρονος μοτοσικλετιστής Πέτρος Βουτή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 45χρονος μοτοσικλετιστής Πέτρος Βουτή

 28.10.2025 - 13:19
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (28/10) στον δρόμο Καρβουνά-Τροόδους, όταν ο 45χρονος Πέτρος Βουτή, μοτοσικλετιστής έσβησε στην άσφαλτο μετά από σύγκρουση με διπλοκάμπινο όχημα.

Η τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 7:45 το πρωί της Τρίτης όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος Πέτρος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στη σκηνή για εξετάσεις.

Ο 45χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου πιστοποιήθηκε ο θανατός του.

Ο κ. Καφάς σημείωσε ότι οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται στο αρχικό στάδιο και εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η μοτοσυκλέτα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 45χρονου, ο οποίος έφερε προστατευτικό κράνος.

Ο οδηγός του διπλοκάμπινου οχήματος, που έφερε ζώνη ασφαλείας, δεν έπαθε οτιδήποτε.

Ο άτυχος 45χρονος ήταν πατέρας δυο ανήλικων παιδιών, 15 και ενός έτους.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.

 

