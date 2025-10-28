Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στην Ιταλία: Ο Τζόσεπ Μαρτίνεθ της Ίντερ σκότωσε 81χρονο με το αυτοκίνητό του

 28.10.2025 - 13:48
Σοκ στην Ιταλία: Ο Τζόσεπ Μαρτίνεθ της Ίντερ σκότωσε 81χρονο με το αυτοκίνητό του

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η τραγική είδηση πως ο Ισπανός τερματοφύλακας της Ίντερ, Τζοσέπ Μαρτίνεθ, παρέσυρε και σκότωσε έναν 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κοντά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας!

Ο Τζοσέπ Μαρτίνεθ της Ίντερ φαίνεται να παρέσυρε και να σκότωσε έναν 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κοντά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί, γύρω στις 9:30, στην περιοχή Φενεγρό, κοντά στο Κόμο.

Παρά την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων, ο ηλικιωμένος άνδρας έχασε ακαριαία τη ζωή του. Ο Μαρτίνεθ βγήκε σώος από το αυτοκίνητό του, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Όπως αναφέρει η La Repubblica, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως ο ηλικιωμένος ίσως ένιωσε αδιαθεσία, κάτι που τον οδήγησε να αλλάξει ξαφνικά πορεία και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να βρεθεί μπροστά στο όχημα του Ισπανού γκολκίπερ. Η σύγκρουση, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρα, ελικόπτερο διάσωσης και άνδρες της αστυνομίας.

Ο Μαρτίνεθ, όπως τονίζουν τα ιταλικά δημοσιεύματα, σταμάτησε αμέσως για να προσφέρει βοήθεια και συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές, όντας εμφανώς συγκλονισμένος από το περιστατικό. Μόλις το συμβάν έγινε γνωστό στους Νερατζούρι, ο Κριστιάν Κίβου ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου που ήταν προγραμματισμένη πριν το ματς με τη Φιορεντίνα.

Ο Τζόσεπ Μαρτίνεθ ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα από την οποία μετακόμισε στην Λας Πάλμας.

Τον Ιούλιο του 2025 η Λειψία πλήρωσε 2,5 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει και το 2023 δόθηκε δανεικός στην Τζένοα, η οποία μετά από ένα χρόνο πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια για να αποκτήσει τα αποκλειστικά του δικαιώματα.


Το 2024, η Ίντερ έδωσε 14 εκατομμύρια για να τον φέρει στο Μιλάνο.

Πηγή: gazzetta.gr

