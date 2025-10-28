Ecommbx
LIKE ONLINE

Τραγικοί γονείς «χτύπησαν τατουάζ» στο ενός έτους μωρό τους - Δείτε φωτογραφίες

 28.10.2025 - 14:38
Τραγικοί γονείς «χτύπησαν τατουάζ» στο ενός έτους μωρό τους - Δείτε φωτογραφίες

Απίστευτο και όμως αληθινό: ένα ζευγάρι από την Ρωσία προκάλεσε σάλο στα social media και όχι μόνο, όταν ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο φαινόταν να «χτυπάει τατουάζ» στο ενός έτους μωρό του, μόνο και μόνο για να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό TikTok με έπαθλο ένα... διαμέρισμα.

Το βίντεο που σόκαρε τη Ρωσία

Το ανατριχιαστικό κλιπ, που τραβήχτηκε σε τατουατζίδικο, δείχνει το παιδί να ουρλιάζει καθώς μια γυναίκα κρατάει το χεράκι του και φαίνεται να χαράζει πάνω στο χεράκι του τη φράση «Mellstroy-Game». Το όνομα ανήκει στον διάσημο Ρώσο streamer Andrey Burim, γνωστό ως Mellstroy, ο οποίος είχε υποσχεθεί να αγοράσει σπίτια στους followers που θα ανέβαζαν τα πιο «σοκαριστικά» βίντεο με το όνομά του.

Οι γονείς αποφάσισαν να πάρουν μέρος γιατί, όπως είπαν, «ζουν σε ενοίκιο τρία χρόνια και είναι πνιγμένοι στα χρέη». Το βίντεο όμως προκάλεσε οργή στη Ρωσία, με την επιτροπή της χώρας που είναι επιφορτισμένη με το Διαδίκτυο, να ζητά ποινική έρευνα και να καταδικάζει το φαινόμενο των επικίνδυνων διαδικτυακών «προκλήσεων».

The parents were taking part in a competition run by streamer Mellstroy (East2West)

Αργότερα, και αφού η κατακραυγή είχε καταστεί καθολική, οι γονείς έσπευσαν να ισχυριστούν ότι το τατουάζ ήταν ψεύτικο, σχεδιασμένο με μαρκαδόρο, χωρίς βελόνες. Ωστόσο η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Ο ίδιος ο Mellstroy δήλωσε ότι δεν θα δεχθεί πλέον βίντεο με παιδιά στους διαγωνισμούς του, χαρακτηρίζοντας την πράξη ως «ηθικά απαράδεκτη».

The clip has since caused outrage in Russia (East2West)

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (28/10) στον δρόμο Καρβουνά-Τροόδους, όταν ο 45χρονος Πέτρος Βουτή, μοτοσικλετιστής έσβησε στην άσφαλτο μετά από σύγκρουση με διπλοκάμπινο όχημα.

