VIDEO: Το viral χωριό στο TikTok που δεν μπορείς να πας Κυριακή ή αργία

Κάπως έτσι φαίνεται να έγινε και με τη Στενή Δίρφυος, το γραφικό χωριό της κεντρικής Εύβοιας στην Ελλάδα, που την 28η Οκτωβρίου πλημμύρισε από επισκέπτες σε σημείο που ο ίδιος ο τόπος έδειχνε να μην μπορεί να τους αντέξει.

Aπό νωρίς το πρωί, η ουρά των αυτοκινήτων που ανέβαιναν προς το χωριό ξεπερνούσε το ένα χιλιόμετρο. Πολλοί οδηγοί προτίμησαν να αφήσουν τα οχήματά τους χαμηλότερα και να συνεχίσουν με τα πόδια, προκειμένου να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα.

Στο κέντρο του χωριού, η κατάσταση θύμιζε πανηγύρι. Οι καφετέριες και οι ταβέρνες ήταν ασφυκτικά γεμάτες – ούτε καρέκλα άδεια το μεσημέρι. Όσοι δεν είχαν φροντίσει για κράτηση, αναγκάζονταν να περιμένουν όρθιοι μέχρι να αδειάσει κάποιο τραπέζι ή να στηθούν σε ουρές έξω από τα μαγαζιά, ελπίζοντας να προλάβουν μια θέση.

