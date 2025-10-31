Νέα αύξηση στις τιμές καυσίμων στα κατεχόμενα – Αντιδράσεις από επιχειρήσεις, ανησυχία για μείωση των διελεύσεων από τις ελεύθερες περιοχές

Τα δύο επιμελητήρια κάλεσαν την «κυβέρνηση» να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη του παραγωγικού τομέα και την εφαρμογή μόνιμης δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Σύμφωνα με την «Γιενί Ντουζέν», το βιομηχανικό επιμελητήριο τόνισε ότι η αύξηση, που αγγίζει κατά μέσο όρο το 10% σε βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη και υγραέριο, υπονομεύει την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα.

Σε ανακοίνωσή του, το KTSO ανέφερε ότι κάθε αύξηση μετακυλίεται στο κόστος παραγωγής και, κατά συνέπεια, στις τιμές καταναλωτή. Υπογράμμισε ότι τα καύσιμα αποτελούν βασικό συντελεστή σε όλα τα στάδια της παραγωγής, πλήττοντας άμεσα τη βιομηχανία που ήδη δοκιμάζεται από τις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις.

Το επιμελητήριο ζήτησε την επανεξέταση μηχανισμών στήριξης για τον βιομηχανικό τομέα και την υιοθέτηση μιας οικονομικής διαχείρισης που θα δίνει προτεραιότητα στη δημοσιονομική πειθαρχία και τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών.

Από την πλευρά του, το εμπορικό επιμελητήριο προειδοποίησε ότι οι αυξήσεις θα επιβαρύνουν όχι μόνο το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων αλλά και το γενικότερο οικονομικό ισοζύγιο, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους ζωής.

Το KTSO επεσήμανε τον κίνδυνο μείωσης των διελεύσεων από τις ελεύθερες περιοχές, καθώς η ψαλίδα στην τιμή των καυσίμων μικραίνει, επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα των επαγγελματιών και των δημοσίων ταμείων.

Επιπλέον, το εμπορικό επιμελητήριο εξέφρασε την ανησυχία του για έναν «φαύλο κύκλο», όπου η ακρίβεια οδηγεί σε αυξήσεις μισθών, οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν την ανάγκη για εσωτερικό δανεισμό, τροφοδοτώντας περαιτέρω τον πληθωρισμό. Κάλεσε την «κυβέρνηση» να εγκαταλείψει τις προσωρινές λύσεις και να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας.