Νέα αύξηση στις τιμές καυσίμων στα κατεχόμενα – Αντιδράσεις από επιχειρήσεις, ανησυχία για μείωση των διελεύσεων από τις ελεύθερες περιοχές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα αύξηση στις τιμές καυσίμων στα κατεχόμενα – Αντιδράσεις από επιχειρήσεις, ανησυχία για μείωση των διελεύσεων από τις ελεύθερες περιοχές

 31.10.2025 - 21:11
Νέα αύξηση στις τιμές καυσίμων στα κατεχόμενα – Αντιδράσεις από επιχειρήσεις, ανησυχία για μείωση των διελεύσεων από τις ελεύθερες περιοχές

Την αντίδρασή τους εξέφρασαν το τουρκοκυπριακό βιομηχανικό επιμελητήριo (KTSO) και το εμπορικό επιμελητήριο (KTTO) στα κατεχόμενα, μετά τη νέα αύξηση στις τιμές των καυσίμων στα κατεχόμενα, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία.

Τα δύο επιμελητήρια κάλεσαν την «κυβέρνηση» να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη του παραγωγικού τομέα και την εφαρμογή μόνιμης δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Σύμφωνα με την «Γιενί Ντουζέν», το βιομηχανικό επιμελητήριο τόνισε ότι η αύξηση, που αγγίζει κατά μέσο όρο το 10% σε βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη και υγραέριο, υπονομεύει την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα.

Σε ανακοίνωσή του, το KTSO ανέφερε ότι κάθε αύξηση μετακυλίεται στο κόστος παραγωγής και, κατά συνέπεια, στις τιμές καταναλωτή. Υπογράμμισε ότι τα καύσιμα αποτελούν βασικό συντελεστή σε όλα τα στάδια της παραγωγής, πλήττοντας άμεσα τη βιομηχανία που ήδη δοκιμάζεται από τις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις.

Το επιμελητήριο ζήτησε την επανεξέταση μηχανισμών στήριξης για τον βιομηχανικό τομέα και την υιοθέτηση μιας οικονομικής διαχείρισης που θα δίνει προτεραιότητα στη δημοσιονομική πειθαρχία και τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών.

Από την πλευρά του, το εμπορικό επιμελητήριο προειδοποίησε ότι οι αυξήσεις θα επιβαρύνουν όχι μόνο το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων αλλά και το γενικότερο οικονομικό ισοζύγιο, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους ζωής.

Το KTSO επεσήμανε τον κίνδυνο μείωσης των διελεύσεων από τις ελεύθερες περιοχές, καθώς η ψαλίδα στην τιμή των καυσίμων μικραίνει, επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα των επαγγελματιών και των δημοσίων ταμείων.

Επιπλέον, το εμπορικό επιμελητήριο εξέφρασε την ανησυχία του για έναν «φαύλο κύκλο», όπου η ακρίβεια οδηγεί σε αυξήσεις μισθών, οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν την ανάγκη για εσωτερικό δανεισμό, τροφοδοτώντας περαιτέρω τον πληθωρισμό. Κάλεσε την «κυβέρνηση» να εγκαταλείψει τις προσωρινές λύσεις και να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 58χρονος γνωστός τηλεοπτικός σεφ - Τα χρέη του είχαν φτάσει τα 2,5 εκατ. ευρώ

 31.10.2025 - 20:42
Ποδοσφαιριστής της Premier League αποσύρθηκε μόλις στα 26 του χρόνια για μια νέα απρόσμενη καριέρα

 31.10.2025 - 21:35
Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

Σαφή έκφραση σεξισμού και έλλειψης σεβασμού χαρακτήρισε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων τα σχόλια βουλευτή που διατυπώθηκαν δημόσια, τονίζοντας ότι ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να αναπαράγει στερεότυπα και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου.

