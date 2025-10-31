Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 58χρονος γνωστός τηλεοπτικός σεφ - Τα χρέη του είχαν φτάσει τα 2,5 εκατ. ευρώ

 31.10.2025 - 20:42
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 58χρονος γνωστός τηλεοπτικός σεφ - Τα χρέη του είχαν φτάσει τα 2,5 εκατ. ευρώ

Στις φυλακές οδηγείται ο 58χρονος γνωστός τηλεοπτικός σεφ που συνελήφθη κατόπιν ενταλμάτων για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, με μεγάλο συνολικό χρέος προς το Δημόσιο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ελλάδα: Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο

Συγκεκριμένα, συνελήφθη χθες (30/10) το απόγευμα στην περιοχή της Κηφισιάς από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων. Εκκρεμούσε σε βάρος του Διάταξη Προέδρου Εφετών Αθηνών με την οποία διατηρείται σε ισχύ Ένταλμα Σύλληψης της κυρίας Ανακρίτριας του 23ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψη και προσαγωγή ενώπιον της, ως κατηγορούμενος για τις πράξεις: α) φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης Φ.Π.Α., όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 100.000 ευρώ, κατ΄ εξακολούθηση και β) φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης Φ.Π.Α., όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 50.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ροτβάιλερ επιτέθηκε και τραυμάτισε πολίτη - Mεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο

Το όνομα του στις λίστες των μεγαλοοφειλετών του δημοσίου

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκκρεμούσε ένα Ένταλμα Σύλληψης του 15ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψη και προσαγωγή του ενώπιον της, ως κατηγορούμενος για πράξεις φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, ο διωκόμενος, ο οποίος τύγχανε ιδιοκτήτης επιχείρησης με αντικείμενο εργασιών χονδρικό εμπόριο τροφίμων, αφενός μεν κατά το χρονικό διάστημα 2018-2020 απέκρυψε από τα όργανα Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα, που ανέρχονται στο ποσό των 1.341.000 ευρώ, αφετέρου δε, κατά τη χρονική περίοδο 2017-2020 δεν απέδωσε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που ανέρχεται στο ποσό των 375.000 ευρώ.

Το όνομα του επιχειρηματία και γνωστού σεφ περιλαμβάνεται στις λίστες των μεγαλοοφειλετών του δημοσίου τα ονόματα των οποίων δίνονται στη δημοσιότητα σε ετήσια βάση.

Οι συνολικές του υποχρεώσεις με βάση αυτή τη λίστα ανέρχονται στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Το πρωί οδηγήθηκε από την Αστυνομία στην Εισαγγελία και πλέον οδηγείται στις φυλακές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

Η Επίτροπος Ισότητας καταδικάζει σεξιστικά σχόλια βουλευτή - «Προσβλητικό απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες»

Σαφή έκφραση σεξισμού και έλλειψης σεβασμού χαρακτήρισε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων τα σχόλια βουλευτή που διατυπώθηκαν δημόσια, τονίζοντας ότι ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να αναπαράγει στερεότυπα και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου.

