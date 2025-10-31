Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΕλλάδα: Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο

 31.10.2025 - 15:30
Ελλάδα: Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο

Οι αρχές συνέλαβαν σεφ, με πολυετή τηλεοπτική καριέρα και διεθνείς διακρίσεις, λόγω οφειλών προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος σεφ διατηρούσε επί περίπου πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, με συνολικά έσοδα που υπολογίζονται μεταξύ 1,3 και 1,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρά τα σημαντικά αυτά έσοδα, φέρεται να μην απέδωσε τον αναλογούντα ΦΠΑ, δημιουργώντας χρέη προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τις 350.000 ευρώ. Για την υπόθεση αυτή καταδικάστηκε και εκδόθηκε βούλευμα σε βάρος του.

Το πρωί της Παρασκευής (31/10), ο σεφ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του, αντιμετωπίζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο φυλάκισης, εφόσον δε ρυθμίσει άμεσα τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

Παρότι τα προηγούμενα χρόνια είχε αποφύγει προσωρινά την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, αυτή τη φορά ο χρόνος εξαντλήθηκε, με αποτέλεσμα να βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες της δικαστικής απόφασης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

iPhone: Πότε έρχεται η σημαντική έκδοση που διορθώνει λάθη και βελτιώνει λειτουργίες - Όσα αλλάζουν
Video: Η στιγμή που μεταφέρονται στην Εισαγγελία οι δύο για τον φόνο του Δημοσθένους - Διέμενε από παιδί στην Κύπρο ο ένας
Πέθανε η Μαρία Χατζηγεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες
Μαυρίκιος - Ιλάειρα: Το γλυκό βίντεο με πρωταγωνίστρια την κόρη τους - «Κάτι κάνουμε σωστά»
Σ' αρέσει το φαγητό; Η νέα ταβέρνα στο χωριό με «άρωμα» παράδοσης - Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες της
Τα ακούσαμε όλα: Αστυνομικός είπε ότι έσωσε γυναίκα από φλεγόμενη οικία για να πάρει προαγωγή - Η ίδια τον έβγαλε... ψεύτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Ο κόσμος έμαθε πως καλλιεργούνται τα cranberries και υπόσχεται να μη δοκιμάσει ποτέ ξανά

 31.10.2025 - 15:24
Επόμενο άρθρο

Έφοδος σε οικίες: Και τι δεν εντόπισαν - Από κρανία αγρινών μέχρι νεκρά ζώα και... όπλα - Δείτε φωτογραφίες

 31.10.2025 - 15:34
Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο, όπου διώκονται για την υπόθεση δολοφονίας 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη σε εκτέλεση ισάριθμων ευρωπαϊκών ενταλμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

  •  31.10.2025 - 12:34
Υπ. Ενέργειας: Συναντάται με Επίτροπο ΕΕ για GSI - Τέλη 2025 απόφαση για Κρόνο

Υπ. Ενέργειας: Συναντάται με Επίτροπο ΕΕ για GSI - Τέλη 2025 απόφαση για Κρόνο

  •  31.10.2025 - 13:47
Χριστοδουλίδης: Πολύτιμος εταίρος της Πολιτείας το ΕΤΕΚ - Στο επίκεντρο στρατηγική ανάπτυξης και δημόσιες συμβάσεις

Χριστοδουλίδης: Πολύτιμος εταίρος της Πολιτείας το ΕΤΕΚ - Στο επίκεντρο στρατηγική ανάπτυξης και δημόσιες συμβάσεις

  •  31.10.2025 - 15:08
Ξεσπά η μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Προκλητικές οι δηλώσεις της Υπουργού - Εχει εκτεθεί - Οφείλει να απολογηθεί»

Ξεσπά η μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Προκλητικές οι δηλώσεις της Υπουργού - Εχει εκτεθεί - Οφείλει να απολογηθεί»

  •  31.10.2025 - 13:54
Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

  •  30.10.2025 - 19:16
Υπ. Γεωργίας: Πέμπτο πακέτο μέτρων για το υδατικό, 3 κινητές μονάδες προστίθενται στο σύστημα

Υπ. Γεωργίας: Πέμπτο πακέτο μέτρων για το υδατικό, 3 κινητές μονάδες προστίθενται στο σύστημα

  •  31.10.2025 - 14:35
Έρχιουρμαν: Συμφώνησαν να συναντηθούν με ΠτΔ τις επόμενες εβδομάδες

Έρχιουρμαν: Συμφώνησαν να συναντηθούν με ΠτΔ τις επόμενες εβδομάδες

  •  31.10.2025 - 14:00
Έφοδος σε οικίες: Και τι δεν εντόπισαν - Από κρανία αγρινών μέχρι νεκρά ζώα και... όπλα - Δείτε φωτογραφίες

Έφοδος σε οικίες: Και τι δεν εντόπισαν - Από κρανία αγρινών μέχρι νεκρά ζώα και... όπλα - Δείτε φωτογραφίες

  •  31.10.2025 - 15:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα