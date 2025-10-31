Ελλάδα: Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος σεφ διατηρούσε επί περίπου πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, με συνολικά έσοδα που υπολογίζονται μεταξύ 1,3 και 1,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρά τα σημαντικά αυτά έσοδα, φέρεται να μην απέδωσε τον αναλογούντα ΦΠΑ, δημιουργώντας χρέη προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τις 350.000 ευρώ. Για την υπόθεση αυτή καταδικάστηκε και εκδόθηκε βούλευμα σε βάρος του.

Το πρωί της Παρασκευής (31/10), ο σεφ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του, αντιμετωπίζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο φυλάκισης, εφόσον δε ρυθμίσει άμεσα τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

Παρότι τα προηγούμενα χρόνια είχε αποφύγει προσωρινά την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, αυτή τη φορά ο χρόνος εξαντλήθηκε, με αποτέλεσμα να βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες της δικαστικής απόφασης.