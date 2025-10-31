Έφοδος σε οικίες: Και τι δεν εντόπισαν - Από κρανία αγρινών μέχρι νεκρά ζώα και... όπλα - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, συγκεκριμένα εκτελέστηκαν 7 διαφορετικά εντάλματα έρευνας, 5 στην επαρχία Λευκωσίας και 2 στην επαρχία Λεμεσού.
Από τις πιο πάνω έρευνες καταγγέλθηκαν πέντε πρόσωπα και κατασχέθηκαν τα πιο κάτω τεκμήρια:
1. 2 κρανία αγρινών
2. 3 φονευμένοι λαγοί
3. 7 φονευμένα περδίκια
4. 5 φονευμένες φραγκολίνες
5. 1.008 φονευμένα άγρια πτηνά
6. 4 κυνηγετικά όπλα εκ των οποίων το ένα είναι παραποιημένο.
7. 47 σιδεροπαγίδες σύλληψης αγρίων πτηνών
8. 2 ζωντανοί λαγοί
9. 3 ζωντανά άγρια πτηνά
10. 1 δίκτυ παγίδευσης αγρίων πτηνών
11. Αριθμό απαγορευμένου τύπου φυσιγγίων
12. 3 συσκευές που εκπέμπουν κελαηδήματα αγρίων πτηνών
