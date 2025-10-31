Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έφοδος σε οικίες: Και τι δεν εντόπισαν - Από κρανία αγρινών μέχρι νεκρά ζώα και... όπλα - Δείτε φωτογραφίες

 31.10.2025 - 15:34
Έφοδος σε οικίες: Και τι δεν εντόπισαν - Από κρανία αγρινών μέχρι νεκρά ζώα και... όπλα - Δείτε φωτογραφίες

Σε στοχευμένες έρευνες σε οικίες και υποστατικά συγκεκριμένων προσώπων, μετά από εξασφάλιση δικαστικών ενταλμάτων, διενήργησαν σήμερα μέλη της Υπηρεσίας μας σε συνεργασία με μέλη της Αστυνομία Κύπρου.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, συγκεκριμένα εκτελέστηκαν 7 διαφορετικά εντάλματα έρευνας, 5 στην επαρχία Λευκωσίας και 2 στην επαρχία Λεμεσού.

Από τις πιο πάνω έρευνες καταγγέλθηκαν πέντε πρόσωπα και κατασχέθηκαν τα πιο κάτω τεκμήρια:

1. 2 κρανία αγρινών

2. 3 φονευμένοι λαγοί

3. 7 φονευμένα περδίκια

4. 5 φονευμένες φραγκολίνες

5. 1.008 φονευμένα άγρια πτηνά

6. 4 κυνηγετικά όπλα εκ των οποίων το ένα είναι παραποιημένο.

7. 47 σιδεροπαγίδες σύλληψης αγρίων πτηνών

8. 2 ζωντανοί λαγοί

9. 3 ζωντανά άγρια πτηνά

10. 1 δίκτυ παγίδευσης αγρίων πτηνών

11. Αριθμό απαγορευμένου τύπου φυσιγγίων

12. 3 συσκευές που εκπέμπουν κελαηδήματα αγρίων πτηνών

Δείτε φωτογραφίες:

Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο, όπου διώκονται για την υπόθεση δολοφονίας 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη σε εκτέλεση ισάριθμων ευρωπαϊκών ενταλμάτων.

