Σκληρές εικόνες: Εντοπίστηκαν σκοτωμένα άγρια ζώα στην κατάψυξη και έξι κυνηγετικά όπλα
Σκληρές εικόνες: Εντοπίστηκαν σκοτωμένα άγρια ζώα στην κατάψυξη και έξι κυνηγετικά όπλα

 31.10.2025 - 17:20
Σκληρές εικόνες: Εντοπίστηκαν σκοτωμένα άγρια ζώα στην κατάψυξη και έξι κυνηγετικά όπλα

 31.10.2025 - 17:20

Στο πλαίσιο εκστρατείας για την πρόληψη και καταστολή αδικημάτων που αφορούν τη λαθροθηρία, μέλη της Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Θήρας, διενήργησαν σήμερα συντονισμένες επιχειρήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έφοδος σε οικίες: Και τι δεν εντόπισαν - Από κρανία αγρινών μέχρι νεκρά ζώα και... όπλα - Δείτε φωτογραφίες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, υποστατικά και οχήματα, σε περιοχές του διαμερίσματος Μόρφου και της επαρχίας Λεμεσού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν φρεσκοσκοτωμένοι και κατεψυγμένοι λαγοί, φραγκολίνες, πάπιες, μεγάλος αριθμός νεκρών άγριων πτηνών, καθώς και ένας ζωντανός λαγός.

Εντοπίστηκε επίσης κεφάλι αγρινού, ποσότητα 29 κιλών κατεψυγμένου κρέατος, ξόβεργα καθώς και διάφορα άλλα τεκμήρια που φαίνεται να σχετίζονται με τη λαθροθηρία.

Επιπρόσθετα, ανευρέθηκαν έξι κυνηγετικά όπλα, καθώς επίσης και αριθμός φυσιγγίων.

Όλα τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από μέλη της Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας.

Τραγωδία στην Ελλάδα: Δεκάχρονη πέθανε κάνοντας γυμναστική στο σχολείο

 31.10.2025 - 17:00
Καιρός: Μπαίνουμε στον Νοέμβρη με… 30άρια και νεφώσεις – Κάπου κάπου μεμονωμένες βροχές και αραιή σκόνη

 31.10.2025 - 17:45
Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο, όπου διώκονται για την υπόθεση δολοφονίας 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη σε εκτέλεση ισάριθμων ευρωπαϊκών ενταλμάτων.

