Σκληρές εικόνες: Εντοπίστηκαν σκοτωμένα άγρια ζώα στην κατάψυξη και έξι κυνηγετικά όπλα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, υποστατικά και οχήματα, σε περιοχές του διαμερίσματος Μόρφου και της επαρχίας Λεμεσού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν φρεσκοσκοτωμένοι και κατεψυγμένοι λαγοί, φραγκολίνες, πάπιες, μεγάλος αριθμός νεκρών άγριων πτηνών, καθώς και ένας ζωντανός λαγός.

Εντοπίστηκε επίσης κεφάλι αγρινού, ποσότητα 29 κιλών κατεψυγμένου κρέατος, ξόβεργα καθώς και διάφορα άλλα τεκμήρια που φαίνεται να σχετίζονται με τη λαθροθηρία.

Επιπρόσθετα, ανευρέθηκαν έξι κυνηγετικά όπλα, καθώς επίσης και αριθμός φυσιγγίων.

Όλα τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από μέλη της Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας.