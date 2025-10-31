Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαιρός: Μπαίνουμε στον Νοέμβρη με… 30άρια και νεφώσεις – Κάπου κάπου μεμονωμένες βροχές και αραιή σκόνη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Μπαίνουμε στον Νοέμβρη με… 30άρια και νεφώσεις – Κάπου κάπου μεμονωμένες βροχές και αραιή σκόνη

 31.10.2025 - 17:45
Καιρός: Μπαίνουμε στον Νοέμβρη με… 30άρια και νεφώσεις – Κάπου κάπου μεμονωμένες βροχές και αραιή σκόνη

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα εμφανιστούν αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, κυρίως ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, με παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως ψηλές, νεφώσεις.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, που δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές, ενώ στην ανώτερη ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται αραιή σκόνη.

Την Τρίτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν, πιθανόν να δώσουν μετά το μεσημέρι μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφοδος σε οικίες: Και τι δεν εντόπισαν - Από κρανία αγρινών μέχρι νεκρά ζώα και... όπλα - Δείτε φωτογραφίες
Προσοχή αν ταξιδεύετε σε αυτή τη χώρα – Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, συνεχιζόμενες αναταραχές – Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ
Πέθανε η Μαρία Χατζηγεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Ξεσπά η μητέρα του μαθητή με κάταγμα κρανίου: «Προκλητικές οι δηλώσεις της Υπουργού - Εχει εκτεθεί - Οφείλει να απολογηθεί»
Μαυρίκιος - Ιλάειρα: Το γλυκό βίντεο με πρωταγωνίστρια την κόρη τους - «Κάτι κάνουμε σωστά»
Σ' αρέσει το φαγητό; Η νέα ταβέρνα στο χωριό με «άρωμα» παράδοσης - Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες της
Ελλάδα: Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σκληρές εικόνες: Εντοπίστηκαν σκοτωμένα άγρια ζώα στην κατάψυξη και έξι κυνηγετικά όπλα

 31.10.2025 - 17:20
Επόμενο άρθρο

Μετά το VAR έρχεται ο «iPad-διαιτητής»;

 31.10.2025 - 18:07
Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο, όπου διώκονται για την υπόθεση δολοφονίας 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη σε εκτέλεση ισάριθμων ευρωπαϊκών ενταλμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

Φόνος Δημοσθένους: Οι συλληφθέντες θέλουν να εκδοθούν στην Κύπρο - Τι θα ακολουθήσει

  •  31.10.2025 - 12:34
Χριστοδουλίδης: Πολύτιμος εταίρος της Πολιτείας το ΕΤΕΚ - Στο επίκεντρο στρατηγική ανάπτυξης και δημόσιες συμβάσεις

Χριστοδουλίδης: Πολύτιμος εταίρος της Πολιτείας το ΕΤΕΚ - Στο επίκεντρο στρατηγική ανάπτυξης και δημόσιες συμβάσεις

  •  31.10.2025 - 15:08
Προσοχή αν ταξιδεύετε σε αυτή τη χώρα – Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, συνεχιζόμενες αναταραχές – Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ

Προσοχή αν ταξιδεύετε σε αυτή τη χώρα – Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, συνεχιζόμενες αναταραχές – Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ

  •  31.10.2025 - 16:22
ΑΤΑ: Χωρίς συμφωνία, αλλά με αύξηση των συγκλίσεων, έληξε η πολύωρη σύσκεψη

ΑΤΑ: Χωρίς συμφωνία, αλλά με αύξηση των συγκλίσεων, έληξε η πολύωρη σύσκεψη

  •  31.10.2025 - 16:47
Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

  •  30.10.2025 - 19:16
Σκληρές εικόνες: Εντοπίστηκαν σκοτωμένα άγρια ζώα στην κατάψυξη και έξι κυνηγετικά όπλα

Σκληρές εικόνες: Εντοπίστηκαν σκοτωμένα άγρια ζώα στην κατάψυξη και έξι κυνηγετικά όπλα

  •  31.10.2025 - 17:20
Καιρός: Μπαίνουμε στον Νοέμβρη με… 30άρια και νεφώσεις – Κάπου κάπου μεμονωμένες βροχές και αραιή σκόνη

Καιρός: Μπαίνουμε στον Νοέμβρη με… 30άρια και νεφώσεις – Κάπου κάπου μεμονωμένες βροχές και αραιή σκόνη

  •  31.10.2025 - 17:45
Τραγωδία στην Ελλάδα: Δεκάχρονη πέθανε κάνοντας γυμναστική στο σχολείο

Τραγωδία στην Ελλάδα: Δεκάχρονη πέθανε κάνοντας γυμναστική στο σχολείο

  •  31.10.2025 - 17:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα