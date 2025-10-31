Καιρός: Μπαίνουμε στον Νοέμβρη με… 30άρια και νεφώσεις – Κάπου κάπου μεμονωμένες βροχές και αραιή σκόνη

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα εμφανιστούν αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, κυρίως ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, με παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως ψηλές, νεφώσεις.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, που δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές, ενώ στην ανώτερη ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται αραιή σκόνη.

Την Τρίτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν, πιθανόν να δώσουν μετά το μεσημέρι μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.