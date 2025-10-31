VIDEO: Ο κόσμος έμαθε πως καλλιεργούνται τα cranberries και υπόσχεται να μη δοκιμάσει ποτέ ξανά

Οι περισσότεροι πιστεύουν πως τα cranberries φυτρώνουν μέσα στο νερό, όμως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Κάθε τόσο, το διαδίκτυο ανακαλύπτει κάτι προφανές για το φαγητό που μας αφήνει όλους με ανοιχτό το στόμα. Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά των cranberries. Ναι, των μικρών, κόκκινων φρούτων που πολλοί θεωρούν ότι μεγαλώνουν μέσα στο νερό.

Μια ανάρτηση στο X με μια ειδυλλιακή φωτογραφία από καλλιέργεια cranberries έκανε τους χρήστες να αναρωτηθούν πώς ακριβώς φυτρώνουν αυτά τα φρούτα και αν θα μπορούσαν να… βουτήξουν μέσα τους.

Όχι, τα cranberries δεν φυτρώνουν μέσα στο νερό: Η αλήθεια είναι πολύ πιο αηδιαστική

Η αλήθεια είναι ότι τα cranberries δεν αναπτύσσονται κάτω από το νερό, αλλά σε όξινα, υγρά εδάφη γνωστά ως «bogs» ή «marshes», δηλαδή βαλτώδεις εκτάσεις που δημιουργήθηκαν από παγετώνες.

Σύμφωνα με το Massachusetts Cranberries, τα φυτά αυτά χρειάζονται πολύ συγκεκριμένες συνθήκες για να επιβιώσουν:

όξινο, πλούσιο σε τύρφη έδαφος

επαρκές γλυκό νερό

και μια μακριά καλλιεργητική περίοδο από τον Απρίλιο ως τον Νοέμβριο

Τα φρούτα φυτρώνουν σε χαμηλούς θάμνους και το νερό που βλέπουμε στις φωτογραφίες προστίθεται τεχνητά μόνο κατά τη συγκομιδή.

Πώς γίνεται η υγρή συγκομιδή των cranberries

Οι παραγωγοί πλημμυρίζουν τα bogs με νερό περίπου 45 εκατοστών το βράδυ πριν τη συγκομιδή. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν ειδικά μηχανήματα για να αποκολλήσουν τα φρούτα από τα φυτά.

Κάθε cranberry έχει μικρές θήκες αέρα, που του επιτρέπουν να επιπλέει στην επιφάνεια, γi' αυτό και βλέπουμε τεράστιες «λίμνες» γεμάτες κόκκινες μπάλες.

Και τώρα το τρομακτικό μέρος: Οι αράχνες

Η πραγματική φρίκη της υπόθεσης, όπως ανακάλυψαν οι χρήστες του διαδικτύου, δεν είναι τα bogs, αλλά οι αράχνες που ζουν μέσα τους.

Στις καλλιέργειες cranberries ζουν λύκοι-αράχνες, σαρκοφάγες κυνηγοί που τρέφονται με έντομα όπως ζιζάνια και σκουλήκια των καρπών. Αν και δεν τις εισάγουν επίτηδες, οι παραγωγοί ενθαρρύνουν την παρουσία τους ως φυσικό σύστημα καταπολέμησης παρασίτων, μειώνοντας έτσι τη χρήση φυτοφαρμάκων και κάνοντας τη γεωργία πιο βιώσιμη

Οι αράχνες αυτές δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο και σπάνια δαγκώνουν, εκτός αν αισθανθούν απειλή. Ωστόσο, με μήκος σώματος 1 έως 3,5 εκατοστά, θα ήταν μια αρκετά δυσάρεστη έκπληξη για όποιον αποφασίσει να κάνει… κάνονμπολ σε πεδίο με cranberries την εποχή της συγκομιδής.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr