Χριστοδουλίδης: Πολύτιμος εταίρος της Πολιτείας το ΕΤΕΚ - Στο επίκεντρο στρατηγική ανάπτυξης και δημόσιες συμβάσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας με το Επιμελητήριο, το οποίο χαρακτήρισε πολύτιμο εταίρο της Πολιτείας σε θέματα τεχνικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.

«Η σημερινή συνάντηση έχει μεγάλη συμμετοχή Υπουργών, γεγονός που αντανακλά τη σημασία που αποδίδουμε στη συνεργασία μας με το ΕΤΕΚ», ανέφερε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας πως η Κυβέρνηση θεωρεί το Επιμελητήριο «συνεργάτη» στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε σε δύο βασικά θέματα που, όπως είπε, αποτελούν διαχρονικές προκλήσεις για την Πολιτεία: τη διαμόρφωση μιας μακροχρόνιας στρατηγικής για την ανάπτυξη της χώρας και τη βελτίωση του πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων. Αναφερόμενος στο πρώτο, υπογράμμισε τη σημασία του «Σχεδίου για τη Νήσο», το οποίο, όπως είπε, μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ολιστικού και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. «Πρέπει να τολμήσουμε επιτέλους να αγγίξουμε αυτό το θέμα και ήδη ξεκινήσαμε την προεργασία», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτημα, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις στρεβλώσεις που παρατηρούνται στις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες, όπως είπε, έχουν οικονομικό κόστος για τον Κύπριο πολίτη. «Υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική βούληση να προβούμε σε διορθωτικές κινήσεις για να αποφευχθούν τα φαινόμενα που βλέπουμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι από τον Μάρτιο του 2023 η Κυβέρνηση προχώρησε στη διακοπή αρκετών προβληματικών συμβάσεων, όταν διαπιστώθηκε έλλειψη προόδου ή υπερβάσεις κόστους.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη στήριξη και τις θετικές αναφορές προς το έργο του Επιμελητηρίου. Επισήμανε ότι τα δύο θέματα που έθεσε ο Πρόεδρος αποτελούν και τον πυρήνα της παρουσίασης του ΕΤΕΚ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για το «Σχέδιο για τη Νήσο». Όπως είπε, πρόκειται για μια πρόταση που μπορεί να συμβάλει στην ενοποίηση πολιτικών και σχεδίων, θέτοντας τις βάσεις για μια εθνική χωροταξική στρατηγική με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κ. Κωνσταντή εξήρε, επίσης, τη συνεργασία του ΕΤΕΚ με τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, και τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μέσα από τη συνέχιση αυτής της συνεργασίας μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις που αφορούν τον τεχνικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας.