Black Friday: Έτοιμα τα καταστήματα - Μπαίνει ο μισθός στον λογαριασμό και φεύγεις για ψώνια – Πού θα κυμανθούν οι εκπτώσεις

την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου και φέτος πέφτει στις 28 του μήνα.

Oι παραγγελίες από τα καταστήματα έχουν μπει εδώ και πολύ καιρό ούτως ώστε να υπάρχει έγκαιρα απόθεμα για τη μεγάλη γιορτή της τεχνολογίας, και όχι μόνο.

Μιλώντας στο ThemaOnline, o Γενικός Γραμματέας Παγκύπριος Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ), Μάριος Αντωνίου, δήλωσε ότι θα υπάρχει επάρκεια προϊόντων ειδικότερα στα καταστήματα τεχνολογίας αλλά και στα είδη ένδυσης και υπόδησης σημειώνοντας ότι τα μέλη του συνδέσμου δεν έχουν αναφέρει τα οποιαδήποτε προβλήματα.

Η θετική συγκυρία

Σύμφωνα με τον Μάριο Αντωνίου, φέτος υπάρχει η συγκυρία ότι είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, οπότε οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα πληρωθούν και θα είναι πιο άνετοι να κάνουν τα ψώνια τους και να εκμεταλλευτούν τις εκπτώσεις τόσο την Παρασκευή όσο και το Σαββατοκύριακο.

Πάντως, τα τελευταία χρόνια οι πιο «τολμηροί» βάζουν εκπτώσεις μια εβδομάδα πριν και μία εβδομάδα μετά την Black Friday, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη άνεση στον καταναλωτή.

Γιατί δεν βλέπουμε εκπτώσεις της τάξης του 80% στην Κύπρο

Είναι γνωστό ότι στην Κύπρο δεν βλέπουμε τα μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων ύψους 70-80% όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ.

Όπως εξήγησε ο ΓΔ του ΠΑΣΥΛΕ, «η αγορά της Κύπρου είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, είμαστε και νησί οπότε τα πλείστα προϊόντα τεχνολογίας έρχονται από το εξωτερικό μέσω πλοίων και αεροπλάνων οπότε υπάρχει και το κόστος αποστολής. Παράλληλα, οι παραγγελίες είναι σε πιο μικρή ποσότητα οπότε είναι και πιο δύσκολο να διεκδικήσεις μεγαλύτερη έκπτωση».

Για αυτούς τους λόγους, το εύρος των εκπτώσεων θα είναι από 25-40% και οτιδήποτε πιο μεγάλο ενδεχομένως να είναι σε στοκ παλαιότερων προϊόντων.

Στη « γιορτή » και νέες υπηρεσίες

Την τιμητική τους στην Black Friday έχουν φυσικά τα προϊόντα τεχνολογίας, από τηλεοράσεις μέχρι παιχνιδοκονσόλες, αλλά και τα είδη ένδυσης και υπόδησης.

«Ο θεσμός της Black Friday εδραιώθηκε στην Κύπρο και χάρη σε αυτόν υποβοηθούνται και άλλοι τομείς. Για παράδειγμα θα γίνει έντονη διαφήμιση οπότε θα επωφεληθούν διαφημιστικά γραφεία, εταιρείες παραγωγής, ηθοποιοί και ΜΜΕ. Βλέπουμε επίσης και άλλες υπηρεσίες να μπαίνουν στην ’γιορτή’ όπως τράπεζες και ταξιδιωτικά γραφεία ακόμη και αεροπορικές εταιρείες», σημείωσε ο Μάριος Αντωνίου.

Πρόσθεσε πως «το πιο σημαντικό για εμάς είναι να μη υπάρχουν περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού και να λειτουργούμε πάντα με τον μέγιστο σεβασμό προς τον καταναλωτή».

Προς αυτή την κατεύθυνση ο ΠΑΣΥΛΕ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διοργανώνει ημερίδα προς τα μέλη του για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αλλά και το e-kalathi στις 20 Νοεμβρίου. Η πρόσκληση είναι ανοικτή και για μη μέλη του Συνδέσμου.