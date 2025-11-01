Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1η Νοεμβρίου

 01.11.2025 - 07:46
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1η Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος εν Ευβοία και του Οσιομάρτυρος Διονυσίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Κοσμάς, Δαμιανός, Δαμιανή, Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Δαβίδ, Δαυίδ, Διόνυσος.

Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός

Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός ήταν αδέλφια που κατάγονταν από την Ασία και μεγάλωσαν μέσα σε οικογένεια βαθιάς πίστης. Μετά τον θάνατο του πατέρα τους, η μητέρα τους Θεοδότη αφιέρωσε τη ζωή της στην χριστιανική ανατροφή των παιδιών της.

Τα δύο αδέλφια σπούδασαν πολλές επιστήμες και ξεχώρισαν ιδιαίτερα στην ιατρική, την οποία ασκούσαν με ανιδιοτέλεια και φιλανθρωπία. Θεράπευαν ασθενείς χωρίς να δέχονται χρήματα, γι’ αυτό και ονομάστηκαν Ανάργυροι.

Το έργο τους και η μνήμη τους

Πλήθος ανθρώπων θεραπεύτηκαν με τη βοήθειά τους, αλλά εκείνοι απέδιδαν κάθε τιμή στον Θεό. «Όλος ο ύμνος και η δόξα ανήκει στον Θεό», απαντούσαν σε όσους προσπαθούσαν να τους ευχαριστήσουν.

Έζησαν ταπεινά, υπηρετώντας τον συνάνθρωπο, και εκοιμήθησαν ειρηνικά. Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο την 1η Νοεμβρίου, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας τελούνται λειτουργίες και πανηγύρεις προς τιμήν τους.

