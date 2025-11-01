Κυπριακή Προεδρία ΣΕΕ: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες – Οι κύριες προτεραιότητες – Δημιουργήθηκαν πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας

Η Κυπριακή Προεδρία αναλαμβάνει τα ηνία σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας, κληρονομώντας πάνω από 300 νομοθετικούς φακέλους από το Τρίο Προεδρίας με Πολωνία και Δανία, οι οποίες προηγήθηκαν της χώρας μας.

Πόσο έτοιμη είναι η Κύπρος

Πηγές από το υφυπουργείο για Ευρωπαϊκά Θέματα, αναφέρουν στο ThemaOnline ότι οι προετοιμασίες για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ έχουν κορυφωθεί και σταδιακά ολοκληρώνονται οι διαδικασίες σε όλους τους τομείς.

Όσον αφορά τα έργα, το Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» και το νέο Κέντρο Τύπου παραδόθηκαν, ενώ προχωρούν οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού όπως των ομάδων εργασίας της Προεδρίας όπως των λειτουργών – συνδέσμων (liaison officers), των οδηγών των επικεφαλής των αντιπροσωπειών, του προσωπικού που θα χειρίζεται εξειδικευμένο εξοπλισμό στο Συνεδριακό, για τις διαπιστεύσεις κλπ.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται το Εξάμηνο Πρόγραμμα Εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας.

Για τη φιλοξενία των περίπου 260 συναντήσεων στην Κύπρο έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για τα δώρα, για τις μεταφορές, διαμονή και ζητήματα ασφάλειας. Στο τελικό στάδιο είναι η ετοιμασία της επίσημης Ιστοσελίδας της Προεδρίας, η οποία γίνεται στις Βρυξέλλες από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Το ορόσημο της Κυπριακής Προεδρίας

Σε προχωρημένο στάδιο η ετοιμασία του Εξάμηνου Προγράμματος Εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας.

Το Πρόγραμμα Εργασίας και οι Προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας διαμορφώνονται αυτήν την περίοδο και θα παρουσιαστούν στις 11 Δεκεμβρίου. Στις κύριες προτεραιότητες της Κύπρου περιλαμβάνονται η Διεύρυνση, η Άμυνα και Ασφάλεια, η Ανταγωνιστικότητα, το Μεταναστευτικό, η ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας, η Διαδικασία Απλοποίησης, η προσιτή Στέγαση.

Το motto της Κυπριακής Προεδρίας θα ανακοινωθεί μαζί με το εξάμηνο Πρόγραμμα και θα συμπυκνώνει το όραμα και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Ορόσημο της Προεδρίας θα αποτελέσει η Άτυπη Συνάντηση Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο του 2026 και μάλιστα θα διοργανωθεί για πρώτη φορά στην Κύπρο.

Η «κληρονομιά» από Πολωνία και Δανία

Η Κύπρος θα ολοκληρώσει το Τρίο Προεδρίας, το οποίο συναποτελεί μαζί με την Πολωνία και τη Δανία. Η Κυπριακή Προεδρία θα κληρονομήσει πέραν των 300 νομοθετικών και άλλων φακέλων και θα κληθεί να διαπραγματευτεί εκ μέρους και των 27 κρατών μελών της ΕΕ κρίσιμης σημασίας φακέλους, όπως είναι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ – δηλαδή τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την επόμενη επταετία.

Η σημασία της ανάληψης της Προεδρίας για τη χώρα μας

Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια περίοδο παγκόσμιων προκλήσεων και αστάθειας. Η έκρυθμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής δημιουργούν μια συγκυρία που καθιστά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου ευκαιρία για την ΕΕ να ενεργήσει πιο ενεργώς και να συμβάλει στη διαμόρφωση συνθηκών σταθερότητας. Οι διαδοχικές κρίσεις στην περιοχή έφεραν εκ νέου στο προσκήνιο τη γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου.

Η ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες της νότιας γειτονίας και του Κόλπου θα είναι βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας. Θα προωθηθεί διεύρυνση του διάλογου και ενίσχυσή του μεταξύ ΕΕ και χωρών της περιοχής, υπό το φως των άριστων σχέσεων με τις χώρες της περιοχής. Τα κανάλια επικοινωνίας που έχει η Κύπρος θα αξιοποιηθούν προς όφελος της συνεννόησης και συνεργασίας για περισσότερη ασφάλεια και σταθερότητα. Για αυτό και προωθείται ένας περιφερειακός χαρακτήρας της Άτυπης Συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, που θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2026.

Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων στη Μέση Ανατολή, με το αμερικανικό πλάνο ειρήνευσης, δημιουργεί πεδίο δράσης και για την Κύπρο, όπως προτείνεται μέσα από το πακέτο των 6 προτάσεων για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, που υπέβαλε στις διεθνή κοινότητα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η εγγύτητα της Κύπρου με την περιοχή και η δυνατότητά της να λειτουργεί ως ένα λιμάνι μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως πολύ επιτυχώς έγινε με τον θαλάσσιο διάδρομο Αμάλθεια, αποτελεί εργαλείο που μπορεί να αξιοποιήσει περαιτέρω η ΕΕ, για ενίσχυση του ρόλου της στις εξελίξεις στην περιοχή.

Στο διαμορφούμενο πλαίσιο όπως περιγράφεται πιο πάνω, η Κυπριακή Προεδρία διαμορφώνεται ως μια ευκαιρία ανάδειξης της προστιθέμενης αξίας Κύπρου σε μια περιοχή μεγάλου ενδιαφέροντος της Ένωσης. Διότι η σταθερότητα στην περιοχή επηρεάζει την ίδια την ΕΕ, σε θέματα όπως η ασφάλεια και η οικονομία.

Σημαντικός αριθμός νέων προσλήψεων

Οι συνολικές ανάγκες στελέχωσης - πέραν του υφιστάμενου προσωπικού – σε Κύπρο και εξωτερικό ανήλθαν περίπου στα 330 άτομα και αφορούν την κάλυψη αναγκών στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Κύπρου σε ΕΕ (Βρυξέλλες) και Γενεύη, στα Υπουργεία / Υφυπουργεία, ανεξάρτητες Υπηρεσίες και τη Γραμματεία Κυπριακής Προεδρία.

Ικανοποιήθηκαν με αποσπάσεις/μεταθέσεις υφιστάμενου προσωπικού της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων, απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου, αποσπάσεις υπαλλήλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσπάσεις υπαλλήλων άλλων κρατών-μελών, απασχόληση εκπαιδευόμενων.