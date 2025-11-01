Χειροπέδες σε 55χρονο για λαθροθηρία – Κατασχέθηκαν δεκάδες νεκρά άγρια πτηνά και ζώα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν φρεσκοσκοτωμένοι και κατεψυγμένοι λαγοί, φραγκολίνες, πάπιες, μεγάλος αριθμός νεκρών άγριων πτηνών, καθώς και ένας ζωντανός λαγός. Εντοπίστηκε επίσης κεφάλι αγρινού, ποσότητα 29 κιλών κατεψυγμένου κρέατος, ξόβεργα και διάφορα άλλα τεκμήρια που φαίνεται να σχετίζονται με τη λαθροθηρία.

Επιπρόσθετα, ανευρέθηκαν έξι κυνηγετικά όπλα και αριθμός φυσιγγίων, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Στο πλαίσιο των ευρημάτων, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 55χρονου άνδρα, ο οποίος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Τις εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζει το ΤΑΕ Μόρφου, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας.