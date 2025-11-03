Χειροπέδες σε 29χρονο - Έκλεψε κυνηγετικό όπλο και άλλα εργαλεία από όχημα

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα
Οι βουλευτικές εκλογές του 2026 προμηνύονται ως ένα κομβικό σημείο για την κυπριακή πολιτική σκηνή.
Συγκεκριμένα, κλάπηκαν από σταθμευμένο αυτοκίνητο, στις 14-15 Οκτωβρίου, 2025, στην Αραδίππου. Ο 29χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, λίγο μετά τα μεσάνυκτα σήμερα 03/11/2025, στη Λάρνακα, από μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας.
Διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις