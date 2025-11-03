Χειροπέδες σε 29χρονο - Έκλεψε κυνηγετικό όπλο και άλλα εργαλεία από όχημα

Συγκεκριμένα, κλάπηκαν από σταθμευμένο αυτοκίνητο, στις 14-15 Οκτωβρίου, 2025, στην Αραδίππου. Ο 29χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, λίγο μετά τα μεσάνυκτα σήμερα 03/11/2025, στη Λάρνακα, από μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας.

Διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.