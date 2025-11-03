Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας στην Πάφο - Αποκλείστηκε η σκηνή

Σε κινητοποίηση τέθηκαν χθες βράδυ μέλη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην Πάφο.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 22:00 χθες το βράδυ, στον προθάλαμο εισόδου της πολυκατοικίας, στην Πάφο, εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία δεν επεκτάθηκε σε άλλο χώρο του κτιρίου. Στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προκλήθηκαν ζημιές στον προθάλαμο, ενώ δεν κινδύνευσε οποιοδήποτε πρόσωπο.

Η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις το πρωί σήμερα, για εξακρίβωση της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.