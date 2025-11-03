Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, το Εορτολόγιο τιμά τη μνήμη των

Είναι μια ημέρα αφιερωμένη σε σημαντικούς Αγίους της Εκκλησίας μας, που με την πίστη και τη μαρτυρία τους φώτισαν τις ψυχές των πιστών.

Γιορτάζουν σήμερα τα ονόματα: Ακεψιμάς, Αειθαλάς, Δάσιος, Σέβηρος, Άνδρωνας, Αχαιμενίδης, Θεόδοτος, Θεοδότη, Γουϊνφρίντα, Winefride.

Αν έχετε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο με ένα από τα παραπάνω ονόματα, μη χάσετε την ευκαιρία να του ευχηθείτε.

Το Εορτολόγιο της 3ης Νοεμβρίου υπενθυμίζει πως κάθε ημέρα της Ορθοδοξίας κρύβει πίσω της μια ξεχωριστή ιστορία πίστης και αγάπης προς τον Θεό.