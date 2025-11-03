Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα
Οι βουλευτικές εκλογές του 2026 προμηνύονται ως ένα κομβικό σημείο για την κυπριακή πολιτική σκηνή.
Είναι μια ημέρα αφιερωμένη σε σημαντικούς Αγίους της Εκκλησίας μας, που με την πίστη και τη μαρτυρία τους φώτισαν τις ψυχές των πιστών.
Γιορτάζουν σήμερα τα ονόματα: Ακεψιμάς, Αειθαλάς, Δάσιος, Σέβηρος, Άνδρωνας, Αχαιμενίδης, Θεόδοτος, Θεοδότη, Γουϊνφρίντα, Winefride.
Αν έχετε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο με ένα από τα παραπάνω ονόματα, μη χάσετε την ευκαιρία να του ευχηθείτε.
Το Εορτολόγιο της 3ης Νοεμβρίου υπενθυμίζει πως κάθε ημέρα της Ορθοδοξίας κρύβει πίσω της μια ξεχωριστή ιστορία πίστης και αγάπης προς τον Θεό.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις