Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Έκλεισε λωρίδα - Δείτε σε ποιο σημείο - Φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Έκλεισε λωρίδα - Δείτε σε ποιο σημείο - Φωτογραφίες

 03.11.2025 - 07:06
VIDEO: Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Έκλεισε λωρίδα - Δείτε σε ποιο σημείο - Φωτογραφίες

Κλειστή είναι γύρω στις 7.00 το πρωί σήμερα Δευτέρα [03 Νοεμβρίου], η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Λευκωσίας, στο ύψος της περιοχής Κόρνου, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, λόγω ανατροπής αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο παραμένει ακινητοποιημένο στη δεξιά λωρίδα του δρόμου. Ο οδηγός του οχήματος προληπτικά μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για να τύχει ιατρικών εξετάσεων.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ γίνονται ενέργειες για μετακίνηση του οχήματος από το σημείο, με ρυμουλκό.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν το όχημα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες που εξασφάλισε το Themaonline:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο Νοσοκομείο έξι παιδιά μετά από τροχαίο στην Πάφο - Ανάμεσα τους και βρέφος
Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας στην Πάφο - Αποκλείστηκε η σκηνή
Χειροπέδες σε 29χρονο - Έκλεψε κυνηγετικό όπλο και άλλα εργαλεία από όχημα
Γρίπη των πτηνών: Σε επαγρύπνηση η Κύπρος για κρούσματα – Τα μέτρα και οι οδηγίες στους κτηνοτρόφους
Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο
Χαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

 03.11.2025 - 06:57
Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

Οι βουλευτικές εκλογές του 2026 προμηνύονται ως ένα κομβικό σημείο για την κυπριακή πολιτική σκηνή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

  •  03.11.2025 - 06:31
Γρίπη των πτηνών: Σε επαγρύπνηση η Κύπρος για κρούσματα – Τα μέτρα και οι οδηγίες στους κτηνοτρόφους

Γρίπη των πτηνών: Σε επαγρύπνηση η Κύπρος για κρούσματα – Τα μέτρα και οι οδηγίες στους κτηνοτρόφους

  •  03.11.2025 - 06:32
Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο

Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο

  •  03.11.2025 - 06:33
Στο Νοσοκομείο έξι παιδιά μετά από τροχαίο στην Πάφο - Ανάμεσα τους και βρέφος

Στο Νοσοκομείο έξι παιδιά μετά από τροχαίο στην Πάφο - Ανάμεσα τους και βρέφος

  •  03.11.2025 - 06:35
VIDEO: Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Έκλεισε λωρίδα - Δείτε σε ποιο σημείο - Φωτογραφίες

VIDEO: Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Έκλεισε λωρίδα - Δείτε σε ποιο σημείο - Φωτογραφίες

  •  03.11.2025 - 07:06
Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας στην Πάφο - Αποκλείστηκε η σκηνή

Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας στην Πάφο - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  03.11.2025 - 06:50
Χαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Χαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

  •  03.11.2025 - 06:27
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

  •  03.11.2025 - 06:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα