Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑυτό είναι το νέο στέκι της Έγκωμης που κάνει τη Λευκωσία να μυρίζει…κανέλα – Μια γευστική εμπειρία που θα σας συναρπάσει
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτό είναι το νέο στέκι της Έγκωμης που κάνει τη Λευκωσία να μυρίζει…κανέλα – Μια γευστική εμπειρία που θα σας συναρπάσει

 03.11.2025 - 09:18
Αυτό είναι το νέο στέκι της Έγκωμης που κάνει τη Λευκωσία να μυρίζει…κανέλα – Μια γευστική εμπειρία που θα σας συναρπάσει

Ένα νέο ζεστό σημείο στην καρδιά της Έγκωμης άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει με γεύσεις που θα σας συναρπάσουν.

Μια μυρωδιά κανέλας σε τραβά από το πεζοδρόμιο. Η πόρτα ανοίγει, κι ένα κύμα από ζεστό αέρα, ψωμί, βούτυρο και βανίλια σε τυλίγει σαν αγκαλιά. Έτσι ξεκινά η εμπειρία στο Seedάρι Bakehouse & More – το νέο στέκι που φτιάχτηκε με πολλή αγάπη από την Ιωάννα και τον Αντρέα Μανώλη.

Αν οι δυο τους σας φαίνονται γνωστοί, μάλλον έχετε πετύχει τα επιτυχημένα pop-ups τους στο Καφενείο Χαράτσι. Εκεί όπου γεννήθηκε η ιδέα του Seedάρι – κι όπου το κοινό ερωτεύτηκε τα χειροποίητα γλυκά και τις ευφάνταστες αρτοποιίες τους. Τώρα, το όνειρό τους έχει βρει στέγη σε ένα όμορφο μαγαζί στην οδό Διογένους, δίπλα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, με φυσικό φως, καθαρές γραμμές και ένα αίσθημα γαλήνης που θυμίζει σκανδιναβικό καφέ, αλλά με κυπριακή καρδιά.

Στους πάγκους απλώνονται φρεσκοψημένα cookies με προζύμι, cinnamon rolls που μοσχοβολούν βούτυρο και κανέλα, cardamom buns, cakes, granola, ενεργειακές μπάρες, και μικρά vegan treats που δεν τους λείπει τίποτα από νοστιμιά. Ανάμεσα στις πιο λαχταριστές επιλογές, ξεχωρίζει το φρεσκοζυμωτό κουλούρι shakshouka – μια μπουκιά comfort, γεμάτη με αυγό, ντομάτα και αρώματα ανατολής. Για όσους αγαπούν κάτι διαφορετικό, υπάρχουν εκδοχές με φεττόκρεμα και μαριναρισμένα κολοκύθια, ή απλώς με ντομάτες και μυρωδικά.

Η Ιωάννα, με ήρεμο χαμόγελο, πλάθει τη ζύμη με την ίδια υπομονή που έχει ένας τεχνίτης. Ο Αντρέας, με τη μαγειρική του φαντασία, μετατρέπει τα απλά υλικά σε κάτι απρόσμενα όμορφο. Όλα τους είναι ποιοτικά, τα περισσότερα από Κύπρο και Ελλάδα – με ΠΟΠ προϊόντα όπως χαλούμι, αναρή και γραβιέρα, αλλά και εξαιρετικές πρώτες ύλες από το εξωτερικό: σοκολάτα, βούτυρο, αλεύρι. Όλα με φροντίδα και σεβασμό στο τι τρως.

Το Seedάρι δεν είναι απλώς ένας φούρνος. Είναι ένα σημείο συνάντησης – για φίλους, για φοιτητές του πανεπιστημίου, για ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν σε έναν όμορφο, ήσυχο χώρο με τον καφέ τους και ένα κομμάτι cake δίπλα στο λάπτοπ. Υπάρχει χώρος για meetings, για μελέτη, για λίγη «παύση» μέσα στη μέρα.

Σύντομα, το μενού θα μεγαλώσει: artisan πίτσες, matcha δημιουργίες, και special events που υπόσχονται να φέρουν ακόμα περισσότερη ενέργεια και χαρά στον χώρο.

Το Seedάρι Bakehouse & More είναι αυτό που θα έλεγες «φούρνος με ψυχή». Ένα μέρος που δημιουργήθηκε με αγάπη, για να ξαναθυμηθούμε τι σημαίνει να τρως κάτι αληθινά χειροποίητο.

( 22744744 ) Διογένους 1, Έγκωμη (δίπλα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο). Δ-Παρ 7.30-17.30

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον Νότη Σφακιανάκη - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Κίλι
Αυτό είναι το νέο στέκι της Έγκωμης που κάνει τη Λευκωσία να μυρίζει…κανέλα – Μια γευστική εμπειρία που θα σας συναρπάσει
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Τοποθέτησαν κέρατα τράγου μπροστά στο αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφία
Πέθανε η Παρασκευή Βενιαμίν: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο
Μετά την Πατάτα ήρθε το…. Χαλλούμι – Δείτε το νέο viral μνημείο - Φωτογραφία
Τζάκποτ στο Τζόκερ: Ανεβαίνει το πόσο της επόμενης κλήρωσης - «Γέμισε» τις τσέπες του τυχερός

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Φωνές για το «σταυροδρόμι του θανάτου» - «Σχεδόν κάθε βδομάδα γίνονται σοβαρά δυστυχήματα, θα θρηνήσουμε θύματα»

 03.11.2025 - 09:12
Επόμενο άρθρο

Ναταλία Γερμανού: Η on air αποκάλυψη για τη σύγκριση Βανδή-Βίσση - «Θέλω χρόνια να το πω αυτό!»

 03.11.2025 - 09:21
VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

Σε μια συνέντευξη διαφορετική από κάθε άλλη, ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδέχεται το ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου στο κτήμα του στην Αργάκα, μακριά από τα φώτα της πολιτικής καθημερινότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

VIDEO - Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο «T»: Ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό – Μιλά με ειλικρίνεια για λάθη, κάνει αυτοκριτική και αποκαλύπτει για τις Προεδρικές του 2028

  •  03.11.2025 - 08:24
Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

  •  03.11.2025 - 06:31
ΑΤΑ: Σήμερα η συνάντηση ΠτΔ με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

ΑΤΑ: Σήμερα η συνάντηση ΠτΔ με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

  •  03.11.2025 - 07:20
Βανδαλισμοί στη Λάρνακα: Μπούκαραν σε σχολείο και…τα έκαναν γυαλιά καρφιά – Έγραψαν και συνθήματα

Βανδαλισμοί στη Λάρνακα: Μπούκαραν σε σχολείο και…τα έκαναν γυαλιά καρφιά – Έγραψαν και συνθήματα

  •  03.11.2025 - 08:49
VIDEO: Φωνές για το «σταυροδρόμι του θανάτου» - «Σχεδόν κάθε βδομάδα γίνονται σοβαρά δυστυχήματα, θα θρηνήσουμε θύματα»

VIDEO: Φωνές για το «σταυροδρόμι του θανάτου» - «Σχεδόν κάθε βδομάδα γίνονται σοβαρά δυστυχήματα, θα θρηνήσουμε θύματα»

  •  03.11.2025 - 09:12
Ηλικιωμένοι σε απόγνωση: «Περνούν, ανάβουν τους φάρους και φεύγουν» - Οργή στα Λιβάδια για την αδράνεια της Αστυνομίας

Ηλικιωμένοι σε απόγνωση: «Περνούν, ανάβουν τους φάρους και φεύγουν» - Οργή στα Λιβάδια για την αδράνεια της Αστυνομίας

  •  03.11.2025 - 08:58
Αυτό είναι το νέο στέκι της Έγκωμης που κάνει τη Λευκωσία να μυρίζει…κανέλα – Μια γευστική εμπειρία που θα σας συναρπάσει

Αυτό είναι το νέο στέκι της Έγκωμης που κάνει τη Λευκωσία να μυρίζει…κανέλα – Μια γευστική εμπειρία που θα σας συναρπάσει

  •  03.11.2025 - 09:18
Θρήνος για τον Νότη Σφακιανάκη - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Κίλι

Θρήνος για τον Νότη Σφακιανάκη - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Κίλι

  •  03.11.2025 - 09:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα