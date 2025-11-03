Αυτό είναι το νέο στέκι της Έγκωμης που κάνει τη Λευκωσία να μυρίζει…κανέλα – Μια γευστική εμπειρία που θα σας συναρπάσει

Μια μυρωδιά κανέλας σε τραβά από το πεζοδρόμιο. Η πόρτα ανοίγει, κι ένα κύμα από ζεστό αέρα, ψωμί, βούτυρο και βανίλια σε τυλίγει σαν αγκαλιά. Έτσι ξεκινά η εμπειρία στο Seedάρι Bakehouse & More – το νέο στέκι που φτιάχτηκε με πολλή αγάπη από την Ιωάννα και τον Αντρέα Μανώλη.

Αν οι δυο τους σας φαίνονται γνωστοί, μάλλον έχετε πετύχει τα επιτυχημένα pop-ups τους στο Καφενείο Χαράτσι. Εκεί όπου γεννήθηκε η ιδέα του Seedάρι – κι όπου το κοινό ερωτεύτηκε τα χειροποίητα γλυκά και τις ευφάνταστες αρτοποιίες τους. Τώρα, το όνειρό τους έχει βρει στέγη σε ένα όμορφο μαγαζί στην οδό Διογένους, δίπλα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, με φυσικό φως, καθαρές γραμμές και ένα αίσθημα γαλήνης που θυμίζει σκανδιναβικό καφέ, αλλά με κυπριακή καρδιά.

Στους πάγκους απλώνονται φρεσκοψημένα cookies με προζύμι, cinnamon rolls που μοσχοβολούν βούτυρο και κανέλα, cardamom buns, cakes, granola, ενεργειακές μπάρες, και μικρά vegan treats που δεν τους λείπει τίποτα από νοστιμιά. Ανάμεσα στις πιο λαχταριστές επιλογές, ξεχωρίζει το φρεσκοζυμωτό κουλούρι shakshouka – μια μπουκιά comfort, γεμάτη με αυγό, ντομάτα και αρώματα ανατολής. Για όσους αγαπούν κάτι διαφορετικό, υπάρχουν εκδοχές με φεττόκρεμα και μαριναρισμένα κολοκύθια, ή απλώς με ντομάτες και μυρωδικά.

Η Ιωάννα, με ήρεμο χαμόγελο, πλάθει τη ζύμη με την ίδια υπομονή που έχει ένας τεχνίτης. Ο Αντρέας, με τη μαγειρική του φαντασία, μετατρέπει τα απλά υλικά σε κάτι απρόσμενα όμορφο. Όλα τους είναι ποιοτικά, τα περισσότερα από Κύπρο και Ελλάδα – με ΠΟΠ προϊόντα όπως χαλούμι, αναρή και γραβιέρα, αλλά και εξαιρετικές πρώτες ύλες από το εξωτερικό: σοκολάτα, βούτυρο, αλεύρι. Όλα με φροντίδα και σεβασμό στο τι τρως.

Το Seedάρι δεν είναι απλώς ένας φούρνος. Είναι ένα σημείο συνάντησης – για φίλους, για φοιτητές του πανεπιστημίου, για ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν σε έναν όμορφο, ήσυχο χώρο με τον καφέ τους και ένα κομμάτι cake δίπλα στο λάπτοπ. Υπάρχει χώρος για meetings, για μελέτη, για λίγη «παύση» μέσα στη μέρα.

Σύντομα, το μενού θα μεγαλώσει: artisan πίτσες, matcha δημιουργίες, και special events που υπόσχονται να φέρουν ακόμα περισσότερη ενέργεια και χαρά στον χώρο.

Το Seedάρι Bakehouse & More είναι αυτό που θα έλεγες «φούρνος με ψυχή». Ένα μέρος που δημιουργήθηκε με αγάπη, για να ξαναθυμηθούμε τι σημαίνει να τρως κάτι αληθινά χειροποίητο.

( 22744744 ) Διογένους 1, Έγκωμη (δίπλα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο). Δ-Παρ 7.30-17.30

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus