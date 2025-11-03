Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αμφιλεγόμενη «δίκη» στα κατεχόμενα – Κατηγορούνται για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» οι δύο Ε/κ

 03.11.2025 - 16:10
Αμφιλεγόμενη «δίκη» στα κατεχόμενα – Κατηγορούνται για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» οι δύο Ε/κ

Για την Πέμπτη ορίστηκε η συνέχιση της «δίκης» δύο Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» και «παραβίαση της ιδιωτικής ζωής».

Κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο, η «κατηγορούσα αρχή» παρουσίασε δύο "μάρτυρες", οι οποίοι κατέθεσαν ότι στοιχεία και πληροφορίες για περιουσίες τους βρέθηκαν στην κατοχή τρίτων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, γεγονός που τους προκάλεσε ανησυχία και τους οδήγησε να υποβάλουν παράπονο.

Η πρώτη μάρτυρας, μια Τουρκοκύπρια, κατέθεσε ότι η οικογένειά της έλαβε «ισότιμη περιουσία (eş değer)» στα κατεχόμενα έναντι της περιουσίας που κατείχε η μητέρα της στη Λάρνακα. Ανέφερε ότι η «αστυνομία» την προσέγγισε, ενημερώνοντάς την πως τα στοιχεία του τίτλου ιδιοκτησίας της και το όνομά της βρέθηκαν σε έναν φάκελο. Κατά την κατάθεσή της, υποστήριξε ότι ένας «αστυνομικός» τής έδειξε από το κινητό του τηλέφωνο ένα email, στο οποίο αναγράφονταν τα προσωπικά της στοιχεία, χωρίς ωστόσο η ίδια να δει τον αποστολέα ή τον παραλήπτη. Αυτό το γεγονός, όπως είπε, την έκανε να αισθανθεί άβολα και να υποβάλει παράπονο.

Κατά την αντεξέταση από τον συνήγορο υπεράσπισης, αυτή παραδέχθηκε ότι δεν υπέβαλε παράπονο κατά υπαλλήλων του «κτηματολογίου», παρόλο που, όπως είπε, άκουσε ότι οι πληροφορίες της ενδέχεται να δόθηκαν από το «κτηματολόγιο Κερύνειας» έναντι δωροδοκίας.

Ο δεύτερος μάρτυρας, ένας Τουρκοκύπριος που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ζει στα κατεχόμενα, κατέθεσε ότι η «αστυνομία» τον κάλεσε για κατάθεση, λέγοντάς του ότι οι πληροφορίες για την περιουσία του βρίσκονταν στην κατοχή τρίτων. Δήλωσε «σοκαρισμένος» και ανέφερε ότι υπέβαλε παράπονο διότι θεώρησε «απάτη» το γεγονός ότι κάποιοι είχαν τα στοιχεία του χωρίς την άδειά του.

Ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι δεν είδε κανένα αποδεικτικό στοιχείο και πως απλώς «εμπιστεύτηκε την αστυνομία» για να υποβάλει το παράπονό του. Όταν ο συνήγορος υπεράσπισης τον ρώτησε γιατί δεν παραπονέθηκε για τα τουλάχιστον 15 άλλα άτομα που τον προσέγγισαν στο παρελθόν για να αγοράσουν το ακίνητο, έχοντας προφανώς βρει τα στοιχεία του, εκείνος δεν έδωσε σαφή απάντηση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης υπέβαλε ότι το πραγματικό κίνητρο του μάρτυρα ήταν η αντιπάθειά του προς τους Ελληνοκύπριους, ισχυρισμό που ο μάρτυρας απέρριψε, κατηγορώντας τον δικηγόρο για «ρατσισμό». Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι ανησυχεί  και ότι, ενώ ταξιδεύει συχνά στις ελεύθερες περιοχές, στο επόμενο ταξίδι του στη Βρετανία θα αποφύγει το αεροδρόμιο Λάρνακας και θα ταξιδέψει μέσω Τουρκίας.

Η «κατηγορούσα αρχή» ζήτησε η διαδικασία να συνεχιστεί μια άλλη ημέρα για να καλέσει έναν ακόμη "μάρτυρα". Το «δικαστήριο» όρισε τη συνέχιση της «δίκης» για την ερχόμενη Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, στις 13.30. Επιπλέον, η «κατηγορούσα αρχή» ζήτησε να εκδοθεί κλήση για έναν ακόμη "μάρτυρα", ο οποίος θα κληθεί να καταθέσει στις 12 Νοεμβρίου, στις 11.30.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

