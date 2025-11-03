Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Επαε θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου

 03.11.2025 - 16:38
Βορίζια: «Επαε θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου

Σε κλίμα οδύνης έγινε η κηδεία του 39χρόνου Φανούρη Καργάκη, που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια ανταλλαγής μαζικών πυροβολισμών, το πρωί του Σαββάτου.

Συγγενείς αποχαιρέτισαν με θρήνους και μοιρολόγια τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, ενώ η σύζυγός του ξέσπασε κατά τη διάρκεια της κηδείας.

Δείτε βίντεο από την ώρα της κηδείας

Η σορός του 39χρονου επέστρεψε στο σπίτι χτες το βράδυ, από το ΠΑΓΝΗ, ενώ από χθες το απόγευμα έφτανε κόσμος για να θρηνήσει τον νεκρό. Το μοιρολόι κράτησε όλο το βράδυ.

Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια έφτασε η πομπή των συγγενών του 39χρονου νεκρού ενώ ακουγόντουσαν από κάποιους «επαέ θα χυθεί το αίμα σας» και «Φανούρη σ΄ αγαπώ, το αίμα σου καμάρι μου».

Στην περιοχή  βρίσκονται και θα παραμείνουν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί και από ειδικές ομάδες που έχουν φτάσει από την Αθήνα.

Μπλόκα της αστυνομίας έχουν στηθεί πριν από τις εισόδους του χωριού, όπου γίνονται εντατικοί έλεγχοι σε διερχόμενα οχήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μεταφέρονται όπλα ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Από την αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών, εκτός από τον Φανούρη Καργάκη, σκοτώθηκε και η 56χρονη, Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ενώ τουλάχιστον τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Βορίζια: Αύριο στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο in ζητείται από τους συγγενείς της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη να φύγουν από τα Βορίζια σήμερα, ημέρα τέλεσης της κηδείας του 39χρονου. Μάλιστα μαρτυρίες από τον στενό οικογενειακό κύκλο της 56χρονης αναφέρουν ότι δέχτηκαν απειλές, ενώ παραινέσεις να μην είναι στο χωριό την ώρα της κηδείας, τους έγιναν και από αστυνομικούς.

Σύμφωνα εξάλλου με κάποιες πληροφορίες, καταγγελίες ότι δέχονται απειλές θα κάνουν συγγενείς της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και στα Χανιά, όπου ζούσε η 56χρονη και εργαζόταν στον νοσοκομείο.

Ερωτήματα πάντως προκύπτουν για το αν οι αστυνομικοί που μετέφεραν τις προειδοποιήσεις στην οικογένεια Φραγκιαδάκη ήταν σε συνεννόηση με την Ελληνική Αστυνομία, ή αν έδρασαν αυτοβούλως.

Η κηδεία της 56χρονης θα γίνει στις 14:00 στον Αλικιανό Χανίων, ενώ η σορός της θα μεταφερθεί στην περιοχή δύο ώρες νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης. Ως εκ τούτου, συγγενείς της μεταβαίνουν στα Χανιά για το στερνό αντίο.

Στο μεταξύ στην ασφάλεια Χανίων κλήθηκε και ο μεγάλος γιος της 56χρονης προκειμένου να του τεθούν ερωτήσεις για το ποιοι από τα Βορίζα θα παραβρεθούν στην κηδεία της μητέρας του και αν θα διανυκτερεύσουν στα Χανιά. Όπως όλα δείχνουν οι Αρχές να φαίνεται να στοχεύουν σε περιφρούρησση και της κηδείας της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, προκειμένου να μην ξεσπάσουν επεισόδια.

ΠΗΓΗ: in.gr

Σε μια συνέντευξη διαφορετική από κάθε άλλη, ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδέχεται το ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου στο κτήμα του στην Αργάκα, μακριά από τα φώτα της πολιτικής καθημερινότητας.

