ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurogate: Καλεί σε διάλογο για άρση της απεργίας στο λιμάνι Λεμεσού – Προειδοποιεί για κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα

 03.11.2025 - 16:54
03.11.2025 - 16:54

Σε συνολικά εννέα σημεία απαντά, σε σημερινή επιστολή της, η διαχειρίστρια εταιρεία του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων Eurogate Container Terminal Limassol , στην Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’, τα μέλη της οποίας κατέρχονται από το πρωί της Δευτέρας σε επ’ αόριστον απεργία.

Η εταιρεία καλεί σε διάλογο και άρση των απεργιακών μέτρων, κάνοντας λόγο για τεράστιους κινδύνους για την οικονομική και εφοδιαστική αλυσίδα του νησιού αλλά και για την αξιοπιστία της χώρας.

Η επιστολή, την οποία υπογράφει ο διευθυντής της εταιρείας, Αλέξανδρος Δημητριάδης, κοινοποιήθηκε στα αρμόδια Υπουργεία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, συνδέσμους και οργανώσεις και αναφέρεται τόσο σε θέματα που συζητήθηκαν στην τελευταία συνάντηση με τη Συντεχνία, στις 31 Οκτωβρίου, όσο και σε παλαιότερα ζητήματα που είχαν τεθεί.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην παραχώρηση επιπλέον μέρας δωρεάν αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων, η Eurogate σημειώνει πως «ο χώρος που έχει στη διάθεση του ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων, στο λιμάνι Λεμεσού, με βάση τη συμφωνία διαχείρισης, είναι πολύ περιορισμένος και ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε έμμεση αύξηση των αποθεμάτων εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι θα έχει ως μόνο αποτέλεσμα την υπονόμευση της εύρυθμης λειτουργίας του τερματικού καθώς επίσης ενέχει και σοβαρούς κινδύνους στην εξυπηρέτηση της ενδοχώρας».

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι, στη βάση της συμφωνίας παραχώρησης, το τερματικό υποχρεούται να παραχωρεί μόνο τρεις μέρες δωρεάν αποθήκευση αλλά για καλύτερη εξυπηρέτηση, η Eurogate έχει παραχωρήσει ήδη τέσσερις μέρες, ενώ από τον Ιανουάριο του 2025 και για μερική άμβλυνση του προβλήματος, έχει παραχωρηθεί επιπρόσθετη  μέρα δωρεάν αποθηκευτικών στις εξαγωγές της Δευτέρας.

Η εταιρεία σημειώνει, επιπρόσθετα, την αύξηση του προβλήματος χωρητικότητας, «παρ’ όλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει σχετικά με τη δημιουργία χώρου άδειων εμπορευματοκιβωτίων αλλά και σε άλλες υποδομές» και τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης μακροπρόθεσμης λύσης, λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών.

Σε σχέση με το αίτημα των Μεταφορέων Α’ για τη διαδικασία αποδέσμευσης εμπορευματοκιβωτίων, η διαχειρίστρια εταιρεία αναφέρει πως έχει ήδη συζητηθεί με τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων ο θεσμός του «Release» και το γεγονός πως «δεν μπορεί να καταργηθεί αφού συνιστά παγκόσμια πρακτική στους λιμένες και στις υποχρεώσεις μεταξύ λιμένων και μεγάλων ναυτιλιακών γραμμών».

Το Release, προστίθεται, αποτελεί την επίσημη αποδέσμευση των εμπορευματοκιβωτίων από τον ιδιοκτήτη τους για παράδοση στην ενδοχώρα και σε όλα τα λιμάνια του κόσμου, τα τερματικά κρατούν/φυλάσσουν τα εμπορευματοκιβώτια ως ανεξάρτητοι χώροι αποθήκευσης για λογαριασμό των ναυτιλιακών γραμμών και η παράδοση τους γίνεται μόνον κατόπιν εξουσιοδότησης.

«Αν τα τερματικά παραδώσουν τα εμπορευματοκιβώτια χωρίς το Release, τότε θα είμαστε υπόλογοι προς τις ναυτιλιακές γραμμές», υπογραμμίζει η επιστολή και προσθέτει ότι η εταιρεία αντιλαμβάνεται πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταφορείς Α’ σχετικά με τις παραλαβές και τη μη έγκαιρη έκδοση της αποδέσμευσης από μερικούς ναυτιλιακούς πράκτορες.

Προς άμβλυνση του προβλήματος, προστίθεται, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων  ανέλαβε την ευθύνη να εξετάσει σε βάθος το θέμα και να προβεί σε ενέργειες και διαδικασίες ώστε να επιλυθεί οριστικά, ενώ η Eurogate εκφράζει την προθυμία για παροχή στήριξης προς αυτήν την κατεύθυνση.

Όσον αφορά στο αίτημα να φυλάσσονται προσωρινά φορτία που θεωρούνται επικίνδυνα και εμπίπτουν στην κατηγορία «direct delivery», η Eurogate ξεκαθαρίζει πως αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, καθώς δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η οποιαδήποτε παράβαση συνιστά νομικό αδίκημα.

Επιπρόσθετα η εταιρεία απαντά σε ανακοίνωση της Συντεχνίας, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2025, τονίζοντας πως «το τερματικό μας δεν εξυπηρετεί παράνομα ή/και άγραφα ή/και φορτηγά με άδεια οδικής χρήσης Γ’» και πως είναι πλήρως συμμορφωμένη στις διατάξεις της νομοθεσίας του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το Τμήμα, όλα τα φορτηγά ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο κατά την είσοδο τους στο τερματικό.

Τέλος γίνεται αναφορά στους χρόνους εξυπηρέτησης, οι οποίοι, όπως επισημαίνει η Eurogate, έχουν βελτιωθεί σημαντικά.  Ήδη, σημειώνεται, η εταιρεία έχει προτείνει την εφαρμογή πιο καινοτόμων λύσεων, όπως η αυτόματη εξυπηρέτηση μέσω ηλεκτρονικής πύλης και pre-booking, για περαιτέρω βελτίωση των χρόνων εξυπηρέτησης  και παρά το ότι το κόστος θα το επωμιστεί η ίδια «δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε ποτέ».

Στην επιστολή του, ο διευθυντής της Eurogate διαμηνύει πως η εμπορικοποίηση των λιμανιών της Κύπρου έφερε τεράστια πλεονεκτήματα σε παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των εργασιών αλλά και στην οικονομία γενικότερα και καλεί τους μεταφορείς Α’ και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε διάλογο για άρση της απεργίας «η οποία ενέχει τεράστιους κινδύνους στην οικονομική και εφοδιαστική αλυσίδα του νησιού μας, αλλά την ίδια ώρα πλήττει και την αξιοπιστία της Κύπρου».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Βορίζια: «Επαε θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου

 03.11.2025 - 16:38
Γενικός Ελεγκτής: Προανήγγειλε αιφνίδιους ελέγχους για την εμπειρία του πολίτη - Εξέφρασε ανησυχία για Βασιλικό

 03.11.2025 - 17:09
Σε μια συνέντευξη διαφορετική από κάθε άλλη, ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδέχεται το ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου στο κτήμα του στην Αργάκα, μακριά από τα φώτα της πολιτικής καθημερινότητας.

