Γενικός Ελεγκτής: Προανήγγειλε αιφνίδιους ελέγχους για την εμπειρία του πολίτη - Εξέφρασε ανησυχία για Βασιλικό

Ταυτόχρονα, ο Γενικός Ελεγκτής εξέφρασε ανησυχία για το ότι υπάρχει το έργο στο Βασιλικό «που δεν δουλεύει και φεύγουν πολλά λεφτά», ενώ σε σχέση με το Ελεγκτικό Συμβούλιο, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι η ανησυχία της ΕΥ είναι «να μην μπούμε σε μια χρονοβόρα διαδικασία» που θα επηρεάσει την διαδικασία ελέγχων και λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2026, ύψους €11,23 εκατομμυρίων, σημειώνοντας αύξηση 7,5% (€786.759) σε σχέση με το 2025, που οφείλεται στους μισθούς των υπαλλήλων (πλήρωση θέσεων το 2026) και στα αναπτυξιακά κονδύλια που αφορούν αναβάθμιση του λογισμικού συστήματος που αφορά μεταξύ άλλων τους ελέγχους και την φύλαξη των φύλλων εργασίας, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι «θα δώσουμε έμφαση και ήδη έχουμε ξεκινήσει τους επιτόπιους ελέγχους» και «σε ώρες που μπορεί να μην θεωρούνται εργάσιμες για να περάσουμε και το μήνυμα ότι αυτές οι βασικές υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο με τον ίδιο βαθμό ποιότητας και ανταπόκρισης», ανέφερε και πρόσθεσε ότι αυτό ξεκίνησε με τα δημόσια νοσηλευτήρια.

Ελέγχους για εμπειρία πολίτη

Αναφέροντας ότι η Υπηρεσία έχει ήδη ξεκινήσει κάτι, αλλά δεν είναι αυτή την στιγμή ανακοινώσιμο γιατί αποτελεί «αιφνίδιο έλεγχο», ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι «θα εξετάσουμε την εμπειρία του πολίτη», δηλαδή, όπως εξήγησε, «οι ελεγκτές μας σε συγκεκριμένη ημέρα (εντός Νοεμβρίου) θα βγουν όλοι από τα γραφεία τους για να πάμε επί τόπου να εξετάσουμε πως βιώνει ο πολίτης την συγκεκριμένη υπηρεσία».

«Αυτός ο πρώτος έλεγχος που δοκιμάζουμε για πρώτη φορά θα γίνει το Νοέμβριο και τα αποτελέσματα θα τα έχουμε γύρω στον Ιανουάριο», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι αν αυτός ο έλεγχος «δούμε ότι πετυχαίνει θα τον συνεχίσουμε» και πρόσθεσε ότι επί του συγκεκριμένου έχουν ετοιμάσει «συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο επεξεργαζόμαστε για ένα μήνα».

«Πρώτιστη έγνοια μας είναι να προσθέσουμε αξία στο κράτος στα πλαίσια του δικού μας του συντάγματος και των δικών μας αρμοδιοτήτων», ανέφερε και πρόσθεσε ότι ο έλεγχος είναι για να βοηθήσει το κράτος να βγουν αποτελέσματα τα οποία είναι προς αξιοποίηση από την εκτελεστική εξουσία.

Ελεγκτικό Συμβούλιο

Όσον αφορά την εφαρμογή του Ελεγκτικού Συμβουλίου, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι η ΕΥ δεν είναι δογματική στην εφαρμογή Ελεγκτικού Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι «από την αρχή είχαμε πει ότι είναι δύο συστήματα τα οποία δουλεύουν, είτε το μονοπρόσωπο είτε το Ελεγκτικό Συμβούλιο».

«Παγκοσμίως, εφαρμόζονται και τα δύο», ανέφερε και πρόσθεσε ότι δεν θα πει ποτέ ότι το πολυπρόσωπο δεν δουλεύει.

Ο Γενικός Ελεγκτής είπε ότι «η ανησυχία μας είναι να μην μπούμε σε μια διαδικασία που θα είναι χρονοβόρα η οποία θα επηρεάσει την διαδικασία των ελέγχων και της λειτουργίας της Υπηρεσίας».

«Σεβόμαστε τη θέση της Κυβέρνησης. Δεν θα σταθούμε εμπόδιο ούτε μπορούμε να σταθούμε εμπόδιο, αλλά εκείνο που λέμε είναι αν θες να κάνεις Ελεγκτικό Συμβούλιο θα πρέπει να κάνεις Ελεγκτικό Συμβούλιο και όχι να το βαπτίσεις Ελεγκτικό Συμβούλιο και να κάνεις κάτι διαφορετικό», υπογράμμισε.

Είπε ακόμη ότι «η πρόταση που ήρθε τότε από τον Υπουργό δεν είχε καμία σχέση με Ελεγκτικό Συμβούλιο που εφαρμόζεται στις υπόλοιπες χώρες».

Ανέφερε ότι «ενώπιον σας έχετε τη δουλειά μας για να την εγκρίνεται και αν πιστεύετε ότι δεν πάμε καλά τότε να δικαιολογείται να πάμε σε ένα άλλο σύστημα, αλλά αν δουλεύει καλά πρέπει να μας προβληματίσει δύο και τρεις φορές να αρχίσουμε να κάνουμε αλλαγές».

«Εκείνο που ήρθε ενώπιον σας και εγκαταλείφθηκε ήταν ότι θα έμενε το μονοπρόσωπο αλλά θα γινόταν μια άλλη Επιτροπή εκτός της Υπηρεσίας», ανέφερε και πρόσθεσε ότι θεωρούσε ότι δεν θα ήταν καθόλου αποτελεσματικό.

Αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι «είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ και ένα μεγάλο κομμάτι της ΕΥ απασχολείται με τις δημόσιες συμβάσεις».

«Μας απασχολούν τα μεγάλα έργα τα οποία κάποια δεν προχωρούν αυτή την στιγμή», πρόσθεσε.

Έργο στο Βασιλικό

Σε σχέση με το τερματικό στο Βασιλικό, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι η ΕΥ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Ενέργειας «για να μας δώσει συγκεκριμένα νέα χρονοδιαγράμματα για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε το έργο, διότι έχουμε ξεφύγει εντελώς από τα κανονικά χρονοδιαγράμματα και από το κόστος».

Ο Γενικός Ελεγκτής έκανε λόγο για αντίφαση, λέγοντας ότι ακόμη και για απλά πράγματα, όπως πένες, «θέλουμε να είμαστε πολύ συνεπείς για τις προσφορές» ωστόσο «για το φυσικό αέριο κανένας δεν γνωρίζει πως θα εξελιχθεί το κόστος».

«Θεωρήσαμε ως μια κανονικότητα ότι σήμερα έχουμε ένα έργο που δεν δουλεύει και φεύγουν πολλά λεφτά», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτός μας ανησυχεί».

Ο κ. Παπακωνσταντίνου αποκάλυψε ότι η ΕΥ έκανε «κάποιες σκέψεις οι οποίες σήμερα δεν είναι ανακοινώσιμες».

Οικονομική αυτονομία

Σε σχέση με την οικονομική αυτονομία της ΕΥ, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι «το σημαντικότερο ήταν ο συμβολισμός της ανεξαρτησίας της ΕΥ» και πρόσθεσε πως σε ένα κράτος δικαίου η ΕΥ πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητη και σε αυτά τα πλαίσια «πρέπει να υπάρχει και η οικονομική ανεξαρτησία».

Εξήγησε ότι δεν θα είναι εντελώς ανεξάρτητη οικονομικά η ΕΥ αλλά «θα συνεχίσει να καθορίζεται μια οροφή από το Υπουργείο Οικονομικών» και «δεν θα πηγαίνει ο προϋπολογισμός (της Υπηρεσίας) στο ΥΠΟΙΚ και στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα έρχεται κατευθείαν στην Βουλή».

Αναφορικά με τον απολογισμό για το 2025, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι οι στόχοι που τέθηκαν τηρήθηκαν και ήταν μεταξύ άλλων η απόφαση της ΕΥ όπως κάθε εβδομάδα, ημέρα Τρίτη, στις 9.05, εκδίδει ειδική έκθεση και όπως δημιουργηθεί Διεύθυνση Οικονομικών στην ΕΥ, έτσι ώστε οι άλλες Διευθύνσεις «απερίσπαστα να κάνουν τον διαχειριστικό, κανονιστικό έλεγχο».

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να μην εμποδίζεται ο έλεγχος της ΕΥ και να έχει άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες και στα στοιχεία για να μπορεί η Υπηρεσία να κάνει τη δουλειά της και πρόσθεσε πως υπήρξαν φορές που παρουσιάσαμε εκθέσεις του 2023.

Αναφορικά με την μετεξέλιξη της ΕΥ και κατά πόσον θα πρέπει να ενταχθεί η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στην ΕΥ, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι δεν είναι κάτι που θα συμφωνήσει, προσθέτοντας ότι άλλος ο εσωτερικός έλεγχος και άλλος ο εξωτερικός έλεγχος που κάνει η ΕΥ.

Μιλώντας η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι η Επιτροπή "επιθυμεί, προσδοκεί και στοχεύει στην ενίσχυση της ΕΥ", προσθέτοντας ότι "όταν οι πολίτες εμπιστεύονται τους θεσμούς της πολιτείας, η πολιτεία ευρύτερα ενισχύεται".

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που άκουσε σήμερα τον Γενικό Ελεγκτή, αλλά και τις αναφορές του για το θέμα του Βασιλικού, προσθέτοντας ότι «πριν ένα μόλις χρόνο στην Επιτροπή Ελέγχου επιχειρήθηκε πάλι το θέμα να εξαφανιστεί σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης».

«Μεσολάβησαν τα 68 εκατομμύρια για τους λόγους κατακύρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ζήτησε να επιστραφούν μέχρι τις 6 Νοεμβρίου και εκεί πλέον μπήκε έναν τέλος γιατί δεν μπορούσε κανένας έναν τόσο τεράστιο σκάνδαλο να το επικαλύψει για πολιτικούς λόγους ή για να υπερασπιστεί πεπραγμένα της προηγούμενης Κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «σήμερα ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής είπε επί λέξη ότι έχουμε ξεφύγει εντελώς σε θέματα κόστους αλλά και χρονοδιαγραμμάτων για το θέμα του τερματικού του φυσικού αερίου».

«Κανείς μας δεν ξέρει που πάει, είναι ένα έργο που δεν δουλεύει πλέον και φεύγουν εκατομμύρια», ανέφερε και πρόσθεσε πως «κάποιοι σήμερα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και για τη σκανδαλώδη σύμβαση του παρελθόντος αλλά και, σήμερα, ο Υπουργός Εμπορίου για τον τρόπο που το διαχειρίστηκε από την ημέρα που ανέλαβε».

Η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι αν χρειάζεται υπενθύμιση ο Υπουργός «για το πώς το διαχειρίστηκε, να του στείλουμε τα πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου και να του υπενθυμίσουμε τα plan A και plan B που μας έλεγε ότι είχε τη δεδομένη στιγμή» και «που σήμερα δεν καταλήξαμε ούτε με plan D».

Ανέφερε επίσης ότι «έχουμε μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – καταγγέλθηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία - με τεράστιο κόστος στον φορολογούμενο».

«Η Νομική Υπηρεσία σκοπεύει να ανοίξει ποτέ ανακρίσεις, εξεταστικές επιτροπές για να δούμε πώς κατακυρώθηκε η προσφορά, αφού μας είπε η ευρωπαϊκή εισαγγελία ότι ήταν παράτυπη η κατακύρωσή της», διερωτήθηκε.

Διερωτήθηκε επίσης «ποιοι είχαν τις φαεινές ιδέες να προχωρήσουν όπως προχώρησαν, ποιοι ήταν αυτοί που κόστισαν στο δημόσιο 68 εκατομμύρια» και κατά πόσον «θα πρέπει κάποια στιγμή ο Γενικός Εισαγγελέας να παρέμβει και να αρχίσει ανακριτικές διαδικασίες, όπως και με άλλα σκάνδαλα τα οποία συνεχίζει να ελέγχει η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ειδικά για τον EuroAsia Interconnector, προβαίνουν σε ελέγχους και «θα τελειώσουν κάποια στιγμή», προσθέτοντας ότι «και εκεί θα πρέπει πάλι η Νομική Υπηρεσία να παρέμβει».

«Για το Βασιλικό, όμως δεν υπάρχει δικαιολογία καθυστέρησης, έχουμε Υπουργούς που πρέπει να δώσουν καταθέσεις, έχουμε. άτομα της προηγούμενης Κυβέρνησης, έχουμε συσκέψεις που έγιναν στο Προεδρικό και είχαν απόψεις όλοι», ανέφερε και διερωτήθηκε αν θα «αφήσουμε €68 εκατομμύρια λογαριασμό να τα πληρώσει ο φορολογούμενος».

