Νεκρή χελώνα στην Τίμη προκαλεί ανησυχία – Άρχισε έρευνα το Τμήμα Αλιείας

Ερωτηθείσα από το ΚΥΠΕ, η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας, Μαρίνα Αργυρού, ανέφερε πως δεν μπορεί να γνωρίζει τα αίτια του θανάτου της μικρής χελώνας, αν είναι δηλαδή από δίκτυα ή όχι.

Τα συνήθη αίτια του θανάτου των χελώνων, ανέφερε, είναι η παγίδευσή τους σε αλιευτικά εργαλεία, το να χτυπηθούν από διερχόμενα σκάφη, ή φυσικά αίτια.

Πρόσθεσε πως η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ενημέρωση της Τοπικής Αρχής για τη διαχείριση του νεκρού ζώου και σημείωσε πως στην προκειμένη περίπτωση το περιστατικό διερευνάται.

Σημειώνεται πως η λουόμενη που βρήκε τη χελώνα ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως το απόγευμα του Σαββάτου φαίνεται να τοποθετήθηκαν στην παραλία της Τίμης δίκτυα ψαράδων, ενώ οι πορτοκαλί σημαδούρες που τοποθετούνται μέχρι ένα σημείο εντός της θάλασσας για να μην περνούν πέραν αυτών βάρκες και τα πλοιάρια έχουν αφαιρεθεί λόγω και της φθινοπωρινής περιόδου που διανύουμε.

