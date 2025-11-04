Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Koen Lenaerts: «Η δημοκρατία δεν πεθαίνει με μια έκρηξη, αλλά σιγά-σιγά – αν την αφήσουμε»

 04.11.2025 - 16:15
Koen Lenaerts: «Η δημοκρατία δεν πεθαίνει με μια έκρηξη, αλλά σιγά-σιγά – αν την αφήσουμε»

Μια ομιλία με έντονα μηνύματα για την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2025 στον ΘΟΚ, με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), Koen Lenaerts.

Το θέμα της ομιλίας ήταν «The Rule of Law Under Strain: Safeguarding Democratic Principles Against Evolving Threats», και δεν άφησε κανέναν αδιάφορο.

Ο κ. Lenaerts μίλησε ανοιχτά για τις «αόρατες ρωγμές» που μπορούν να διαβρώσουν τα δημοκρατικά συστήματα. Όπως τόνισε, οι δημοκρατίες σπάνια καταρρέουν απότομα· αντίθετα, «αποδυναμώνονται από μέσα, όταν συνηθίζουμε να ανεχόμαστε μικρές εκπτώσεις στους θεσμούς».

«Η δημοκρατία δεν είναι απλά κάλπες — είναι ευθύνη»

Με λόγια που θύμισαν προειδοποίηση αλλά και κάλεσμα, ο Πρόεδρος του ΔΕΕ υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν περιορίζεται στη διαδικασία των εκλογών. Χρειάζεται:

  • Διαφάνεια
  • Λογοδοσία
  • Ισχυρή και ανεξάρτητη Δικαιοσύνη
  • Ενεργούς πολίτες

«Η αδιαφορία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της δημοκρατίας» ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι σε εποχές παραπληροφόρησης και πολωτικού λόγου, η συμμετοχή των πολιτών δεν είναι απλώς δικαίωμα — είναι αναγκαιότητα.

Ο κ. Lenaerts συνέδεσε τη συζήτηση με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με: εξωτερικές απειλές (πόλεμοι, αυταρχικά καθεστώτα), αλλά και εσωτερικές πιέσεις, εκεί όπου η δημοκρατία «αδειάζει αργά από μέσα» μέσω θεσμικών υποχωρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε, δεν είναι απλά ένας οικονομικός χώρος, «είναι ένα κοινό σχέδιο ελευθερίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας για όλους».

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης αντιπροσωπείας του ΔΕΕ στην Κύπρο, και προσέλκυσε εκπροσώπους θεσμών, ακαδημαϊκούς, νομικούς και πολίτες που γέμισαν την αίθουσα.

