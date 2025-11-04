Ecommbx
Πομπέο: Δεν θα υπάρξει εύκολη επίλυση Κυπριακού
ΔΙΕΘΝΗ

Πομπέο: Δεν θα υπάρξει εύκολη επίλυση Κυπριακού

 04.11.2025 - 15:56
Πομπέο: Δεν θα υπάρξει εύκολη επίλυση Κυπριακού

Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και εκτελεστικός Πρόεδρος της Impact Investments, Μάικ Πομπέο, κατά τη διάρκεια συζήτησης τη πρώτη ημέρα του ετήσιου συνεδρίου του Economist στη Λευκωσία, ανέφερε πως οι Τουρκοκύπριοι είναι υπέρ της εξεύρεσης μιας λύσης, όμως δεν φαίνεται να έχει την ίδια επιθυμία και η ηγεσία της Τουρκίας. Εκτίμησε ότι δεν θα έχουμε εύκολα μια επίλυση του Κυπριακού.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου των διοργανωτών, αναφερόμενος ευρύτερα στην Τουρκία, χαρακτήρισε περίπλοκη τη σχέση της Δύσης με την Άγκυρα, σημειώνοντας πως «αποτύχαμε να τους πείσουμε ότι δεν μπορούν να είναι μέλος του ΝΑΤΟ και συγχρόνως να διατηρούν ρωσικά οπλικά συστήματα... τα οποία διατηρούν ακόμη».

Επεσήμανε παράλληλα ότι η Τουρκία είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που προτίθεται, όπως είπε, να βάλει στρατό στο έδαφος για τη διαχείριση της κατάστασης σε περιοχές όπως η Συρία και η Γάζα. «Ευελπιστώ σε κάθε περίπτωση η Τουρκία να γίνει κάποια στιγμή πιο ευρωπαϊκή χώρα», σχολίασε σχετικά.

«Παρά τις αποκλίσεις συμφερόντων σε επιμέρους τομείς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Δύση θα μείνει ενωμένη. Άλλωστε φροντίζουν γι' αυτό οι κακοί ανά τον κόσμο, υπό την έννοια ότι μας υποχρεώνουν να είμαστε προσηλωμένοι στη συμμαχία μας», σημείωσε επίσης ο κ. Πομπέο, καθησυχάζοντας, από αυτήν την άποψη, αναφορικά με την προοπτική των σχέσεων ΗΠΑ-Ευρώπης.

«Όχι, δεν θα έχουμε τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», προέβλεψε ο πρώην Υπουργός των ΗΠΑ, μιλώντας για το μέτωπο της Ουκρανίας. Προσέγγισε επίσης ως αποτέλεσμα της κινεζικής προπαγάνδας την αντίληψη ότι η Δύση βρίσκεται σε παρακμή και πως οι ΗΠΑ υποχρεώνονται σε παραχωρήσεις προς το Πεκίνο, υπογραμμίζοντας ακόμη ότι «η πηγή του προβλήματος στη Μέση Ανατολή είναι το ιρανικό καθεστώς».

«Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι δρουν ελεύθερα στη Βενεζουέλα, γι' αυτό και οι ΗΠΑ θα παρέμβουν ακριβώς όπως χρειάζεται», σχολίασε για τις εξελίξεις σε μια άλλη εστία γεωπολιτικής έντασης.

