Η Shein άνοιξε το πρώτο της κατάστημα και ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων στο Παρίσι

Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας πριν από τα εγκαίνια του πρώτου μόνιμου φυσικού καταστήματος της Shein στον έκτο όροφο του πολυκαταστήματος BHV, ενός εμβληματικού κτιρίου που βρίσκεται απέναντι από το Δημαρχείο του Παρισιού από το 1856.

Οι πρώτοι πελάτες μπήκαν στο κατάστημα υπό το άγρυπνο βλέμμα των ΜΑΤ γύρω στις 12:00 το μεσημέρι (1:00 ώρα Κύπρου), αφού περίμεναν στην ουρά για ώρες, σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Κάποιοι ανέφεραν ότι βρέθηκαν εκεί από περιέργεια, ενώ άλλοι επισήμαναν τις προσιτές τιμές των ειδών της εταιρείας. «Οι καιροί έχουν αλλάξει, οι γενιές έχουν αλλάξει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας 30χρονος που είναι ήδη πελάτης στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. «Ποτέ δεν είχα σκεφτεί να πάω στην BHV», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι το επισκέφθηκε μόνο για το κατάστημα του Shein.

Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν ακτιβιστές για τα δικαιώματα των παιδιών, με πλακάτ που καλούσαν σε «προστασία των παιδιών, όχι του Shein», ενώ διένειμαν υλικό που καταλόγιζε στην εταιρεία «υποψίες για παιδική εργασία» και «πηγές μόλυνσης».

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα, έχει δεχθεί κριτική για τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσιά της και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξαιρετικά γρήγορου επιχειρηματικού μοντέλου μόδας, και η άφιξή της στη Γαλλία έχει συναντήσει αντιδράσεις από πολιτικούς, συνδικάτα και κορυφαίες μάρκες μόδας.

Λίγες μέρες πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια, ξέσπασε μια νέα διαμάχη σχετικά με την πώληση κούκλων του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα του Shein. Η αποκάλυψη αυτή πυροδότησε νέα πολιτική κατακραυγή και την έναρξη δικαστικής έρευνας.

Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε πριν από την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος ότι είχε ξεκινήσει έρευνες εναντίον της εταιρείας, καθώς και των ανταγωνιστικών διαδικτυακών καταστημάτων λιανικής πώλησης AliExpress, Temu και Wish, σχετικά με την πώληση των κούκλων του σεξ.

Η εταιρεία, που τώρα εδρεύει στη Σιγκαπούρη, έχει δεσμευτεί να «συνεργαστεί πλήρως» με τις γαλλικές δικαστικές αρχές και ανακοίνωσε ότι επιβάλλει απαγόρευση σε όλες τις κούκλες του σεξ. Ο εκπρόσωπός της στη Γαλλία, Κουεντίν Ρουάτ, απέδωσε την πώληση των κούκλων σε «δυσλειτουργία στις διαδικασίες και τη διοίκησή μας».

Ο Φρεντερίκ Μερλίν, ο 34χρονος διευθυντής της εταιρείας SGM που διαχειρίζεται την BHV, δήλωσε την Τρίτη ότι σκέφτηκε να αποσύρει τη συνεργασία με την Shein μετά την τελευταία αναταραχή, αλλά στη συνέχεια άλλαξε γνώμη.