Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ Shein άνοιξε το πρώτο της κατάστημα και ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων στο Παρίσι
ΔΙΕΘΝΗ

Η Shein άνοιξε το πρώτο της κατάστημα και ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων στο Παρίσι

 05.11.2025 - 21:27
Η Shein άνοιξε το πρώτο της κατάστημα και ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων στο Παρίσι

Η Shein άνοιξε το πρώτο της φυσικό κατάστημα στον κόσμο στο Παρίσι την Τετάρτη, στην παρουσίας ισχυρής αστυνομικής δύναμης, λόγω των αντιδράσεων για το επιχειρηματικό μοντέλο του ασιατικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου γρήγορης μόδας και την πώληση κούκλων του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά.

Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας πριν από τα εγκαίνια του πρώτου μόνιμου φυσικού καταστήματος της Shein στον έκτο όροφο του πολυκαταστήματος BHV, ενός εμβληματικού κτιρίου που βρίσκεται απέναντι από το Δημαρχείο του Παρισιού από το 1856.

Οι πρώτοι πελάτες μπήκαν στο κατάστημα υπό το άγρυπνο βλέμμα των ΜΑΤ γύρω στις 12:00 το μεσημέρι (1:00 ώρα Κύπρου), αφού περίμεναν στην ουρά για ώρες, σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Κάποιοι ανέφεραν ότι βρέθηκαν εκεί από περιέργεια, ενώ άλλοι επισήμαναν τις προσιτές τιμές των ειδών της εταιρείας. «Οι καιροί έχουν αλλάξει, οι γενιές έχουν αλλάξει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας 30χρονος που είναι ήδη πελάτης στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. «Ποτέ δεν είχα σκεφτεί να πάω στην BHV», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι το επισκέφθηκε μόνο για το κατάστημα του Shein.

Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν ακτιβιστές για τα δικαιώματα των παιδιών, με πλακάτ που καλούσαν σε «προστασία των παιδιών, όχι του Shein», ενώ διένειμαν υλικό που καταλόγιζε στην εταιρεία «υποψίες για παιδική εργασία» και «πηγές μόλυνσης».

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα, έχει δεχθεί κριτική για τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσιά της και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξαιρετικά γρήγορου επιχειρηματικού μοντέλου μόδας, και η άφιξή της στη Γαλλία έχει συναντήσει αντιδράσεις από πολιτικούς, συνδικάτα και κορυφαίες μάρκες μόδας.

Λίγες μέρες πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια, ξέσπασε μια νέα διαμάχη σχετικά με την πώληση κούκλων του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα του Shein. Η αποκάλυψη αυτή πυροδότησε νέα πολιτική κατακραυγή και την έναρξη δικαστικής έρευνας.

Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε πριν από την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος ότι είχε ξεκινήσει έρευνες εναντίον της εταιρείας, καθώς και των ανταγωνιστικών διαδικτυακών καταστημάτων λιανικής πώλησης AliExpress, Temu και Wish, σχετικά με την πώληση των κούκλων του σεξ.

Η εταιρεία, που τώρα εδρεύει στη Σιγκαπούρη, έχει δεσμευτεί να «συνεργαστεί πλήρως» με τις γαλλικές δικαστικές αρχές και ανακοίνωσε ότι επιβάλλει απαγόρευση σε όλες τις κούκλες του σεξ. Ο εκπρόσωπός της στη Γαλλία, Κουεντίν Ρουάτ, απέδωσε την πώληση των κούκλων σε «δυσλειτουργία στις διαδικασίες και τη διοίκησή μας».

Ο Φρεντερίκ Μερλίν, ο 34χρονος διευθυντής της εταιρείας SGM που διαχειρίζεται την BHV, δήλωσε την Τρίτη ότι σκέφτηκε να αποσύρει τη συνεργασία με την Shein μετά την τελευταία αναταραχή, αλλά στη συνέχεια άλλαξε γνώμη. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου: Ο ρόλος του 31χρονου στον φόνο Δημοσθένους
Δεν πρέπει να το χάσεις: Η νέα γαστρονομική εμπειρία στη Λεμεσό που θα κρατήσει μόνο για... δύο μήνες - Φωτογραφίες
Θλίψη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο: «Έφυγε» από τη ζωή η εκπαιδευτικός Χριστιάνα Ανδρέου - «Άφησε το δικό της αποτύπωμα»
Θες να ταξιδέψεις; Αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ταξίδια σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές από... €14.99
Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Πιερή Παφίτη: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Η χώρα όπου μπορείς να κερδίσεις κάνοντας… απολύτως τίποτα
Θύμα fake news ο Δρ. Καραγιάννης - Βίντεο τον δείχνουν να πουλά ψευδοφάρμακα - «Έδωσαν μέχρι και 200 ευρώ» - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νεκρός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο – Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ»

 05.11.2025 - 18:52
Επόμενο άρθρο

Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλετιστή με όχημα - Εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα - Φωτογραφίες από το σημείο

 05.11.2025 - 19:50
Οι έξι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λάρνακας- Ολοκληρώθηκε η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη

Οι έξι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λάρνακας- Ολοκληρώθηκε η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη

Η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λάρνακας που πραγματοποιήθηκε απόψε, εξέλεξε τους έξι υποψήφιους και υποψήφιες του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία, για την επαρχία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι έξι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λάρνακας- Ολοκληρώθηκε η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη

Οι έξι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λάρνακας- Ολοκληρώθηκε η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη

  •  05.11.2025 - 22:14
ΑΤΑ σε τεντωμένο σχοινί: «Όχι» από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ενώ οι συντεχνίες είπαν «ναι χωρίς αλλαγές»

ΑΤΑ σε τεντωμένο σχοινί: «Όχι» από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ενώ οι συντεχνίες είπαν «ναι χωρίς αλλαγές»

  •  05.11.2025 - 20:00
Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλετιστή με όχημα - Εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα - Φωτογραφίες από το σημείο

Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλετιστή με όχημα - Εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα - Φωτογραφίες από το σημείο

  •  05.11.2025 - 19:50
Νεκρός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο – Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ»

Νεκρός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο – Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ»

  •  05.11.2025 - 18:52
Απεργία οδηγών: Το ΚΕΒΕ κρούει τον κώδωνα – Κίνδυνος για ελλείψεις ενόψει Χριστουγέννων

Απεργία οδηγών: Το ΚΕΒΕ κρούει τον κώδωνα – Κίνδυνος για ελλείψεις ενόψει Χριστουγέννων

  •  05.11.2025 - 20:17
Ανεξάρτητος Φορέας; Συγχαρητήρια, να το ξανακάνετε!

Ανεξάρτητος Φορέας; Συγχαρητήρια, να το ξανακάνετε!

  •  05.11.2025 - 20:23
ΠΑΦΙΤΙΚΟ ΕΠΟΣ: Με ΤΟΡΠΙΛΗ Λουκάσεν «βύθισε» το κίτρινο υποβρύχιο και ΤΡΕΛΑΝΕ την Ευρώπη!

ΠΑΦΙΤΙΚΟ ΕΠΟΣ: Με ΤΟΡΠΙΛΗ Λουκάσεν «βύθισε» το κίτρινο υποβρύχιο και ΤΡΕΛΑΝΕ την Ευρώπη!

  •  05.11.2025 - 21:40
Συναγερμός για νέα τηλεφωνική απάτη: Σας λένε ότι «κερδίσατε» από επένδυση και σας αδειάζουν τον λογαριασμό!

Συναγερμός για νέα τηλεφωνική απάτη: Σας λένε ότι «κερδίσατε» από επένδυση και σας αδειάζουν τον λογαριασμό!

  •  05.11.2025 - 16:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα