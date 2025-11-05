Πάφος: Ελεύθεροι οι δύο ανήλικοι που εντοπίστηκαν με μικροποσότητα κάνναβης έξω από σχολείο

Σύμφωνα με την Αστυνομία και τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το πρωί της περασμένης Παρασκευής κλήθηκε η Αστυνομία για οχληρία σε χώρο στάθμευσης σχολείου. Όταν τα μέλη της δύναμης έφτασαν στην σκηνή εντόπισαν δύο νεαρούς, ηλικίας 16 και 17 ετών που επέβαιναν σε όχημα.

Στο σημείο έξω από το αυτοκίνητο εντοπίστηκε πεταγμένο ένα κουτί τσιγάρων που περιείχε μικροποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα 1,2 γραμμάρια κάνναβης. Ανακρινόμενοι οι νεαροί ανέφεραν στα Γραφεία της ΥΚΑΝ στην Πάφο, πως τα ναρκωτικά τα είχαν για δική τους χρήση.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία και βάσει των στοιχείων που κατέχει, το αυτοκίνητο φέρεται να το οδήγησε στο σημείο ο 16χρονος. Οι δύο νεαροί συνελήφθηκαν πριν εισέλθουν στο σχολείο και ακολούθως αφέθηκαν ελεύθεροι με τις έρευνες να είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από το Υπουργείο Παιδείας, υπήρξε μηχανισμός του Υπουργείου ο οποίος ενεργοποιήθηκε και δόθηκαν πληροφορίες στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών Πάφου. Η ΥΚΑΝ ακολούθως προχώρησε στην σύλληψη των δύο μαθητών με την άφιξη τους στο εκπαιδευτήριο και πριν εισέλθουν στο προαύλιο του σχολείου.