Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λάρνακα λόγω Μαραθωνίου – Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λάρνακα λόγω Μαραθωνίου – Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί

 06.11.2025 - 13:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λάρνακα λόγω Μαραθωνίου – Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί

Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας πραγματοποιείται για 8η χρονιά στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025 και πληροφορείστε ότι οι πιο κάτω δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί:

 

Παρασκευή 14/11/2025 από τις 9:00 μ.μ. μέχρι την Κυριακή 16/11/2025 και ώρα 6:00 μ.μ.

Λεωφ. Αθηνών εκτός από τα προμηθευτικά και εμπορικά οχήματα που θα μπορούν να εισέλθουν στη Λεωφ. Αθηνών το Σάββατο 15/11/2025 από τις
6:30 π.μ. μέχρι και τις 9:30 π.μ. για να εφοδιάσουν τα καταστήματα από την οδό Φίλιου Ζαννέτου.

 

Κυριακή 16/11/2025 από τις 6:00 π.μ. μέχρι και τη 1:30 μ.μ.

  • Η Λεωφόρος Αθηνών στη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου III
  • Οι οδοί Ζήνωνος Κιτιέως, Ζήνωνος Πιερίδη, Αρμένικης εκκλησίας, Τμήμα της οδού Ερμού από τη συμβολή της με την Πλατεία Ερμού μέχρι τη συμβολή της με την πλατεία Αχιλλέα Θεοδούλου, Νικολάου Ρώσου, Μεχμέτ Αλί μέχρι τη συμβολή της με την Ουμ Χαράμ, η Ουμ Χαράμ μέχρι τη συμβολή της με την Εύξεινου Πόντου
  • Η οδός Πιαλέ Πασιά και η Λεωφόρος Τάσου Μητσόπουλου
  • Η μια κατεύθυνση της Λεωφόρου Αρτέμιδος από τα φώτα τροχαίας της Λεωφ. Τάσου Μητσόπουλου μέχρι το αεροδρόμιο (θα υπάρχει κυκλοφοριακή ρύθμιση με τη βοήθεια της Αστυνομίας και το ένα ρεύμα της Αρτέμιδος θα διαμορφωθεί σε διπλής κατεύθυνσης για τα τροχοφόρα)
  • Ο δρόμος από τη Λεωφόρο Αρτέμιδος μέχρι το Τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκκέ
  • Από τον κυκλικό κόμβο Πύργου Ελέγχου προς τον κυκλοφοριακό κόμβο Αεροδρομίου

 

Κυριακή 16/11/2025 από τις 6:00 π.μ. μέχρι και τις 11:00 π.μ.

  • Οι Λεωφόροι Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Τάσου Παπαδόπουλου και Δημήτρη Χριστόφια μέχρι τη Β3 (δρόμος Δεκέλειας), το κυκλικό κόμβο Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Πυροσβεστικού Σταθμού Βορόκληνης. Η κατεύθυνση από και προς Δεκέλεια από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βορόκληνης μέχρι τον κυκλικό κόμβο Λιβαδιών (American University) προς Λάρνακα θα είναι κλειστός
  • Ο κυκλικός κόμβος Λιβαδιών (American University) από και προς τον κυκλικό κόμβο Λιβαδιών θα είναι κλειστός

 

Κυριακή 16/11/2025 από τις 6:00 π.μ. μέχρι και τη 1:15μ.μ.

  • Οι Λεωφόροι Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ μέχρι τη συμβολή με την Αρχ. Κυπριανού (Φώτα Τροχαίας)

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται η «La ninia» στην Ευρώπη – Θα επηρεαστεί και η Κύπρος; - Τι συμβαίνει στην περιοχή μας – Βίντεο
Υπέροχες φωτογραφίες από το χθεσινό «Φεγγάρι του Κάστορα» - Μάγεψε τον νυχτερινό ουρανό της Κύπρου
Σοβαρό τροχαίο στην Πόλη Χρυσοχούς – Τραυματίες περίμεναν πάνω από 45 λεπτά για ασθενοφόρο
Flashback στα μπουζούκια μιας άλλης εποχής–Συλλεκτικά καρέ που ξέχασαν ακόμη και οι πρωταγωνιστές τους
Εγινε στην Κύπρο: «Της έδωσαν ρούχα για το μωρό και ήταν γεμάτα βρωμιά και σκουλήκια» – Ανάρτηση που ξεσήκωσε το διαδίκτυο
Τραγική κατάληξη για 21χρονο που είχε εξαφανιστεί τον Ιούνιο από την Αθήνα - Τον βρήκε πολίτης χωρίς τις αισθήσεις του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Σημαντική ΕΞΕΛΙΞΗ και με Περέα!

 06.11.2025 - 12:45
Επόμενο άρθρο

Πιέσεις στις Βρυξέλλες για κυρώσεις στη Shein – Καταγγελίες για «σεξουαλικές κούκλες» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα

 06.11.2025 - 13:29
ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές για την εκτελεστική εξουσία στο θέμα της ΑΤΑ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέροντας πως η απόφαση των εργοδοτικών οργανώσεων ν’ απορρίψουν το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή της κυβέρνησης «σίγουρα δεν είναι θετική». Ωστόσο, δεν θέλησε ν’ αποκαλύψει ποιες είναι αυτές ο επιλογές, ενώ σημείωσε πως  το κείμενο που διαβάστηκε την Κυριακή στις εργοδοτικές οργανώσεις ήταν το ίδιο με αυτό στις συντεχνίες τη Δευτέρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

  •  06.11.2025 - 13:43
Υπουργικό: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για όσους ακυρώθηκαν τα ΜΟΤ λόγω ΤΑΚΑΤΑ

Υπουργικό: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για όσους ακυρώθηκαν τα ΜΟΤ λόγω ΤΑΚΑΤΑ

  •  06.11.2025 - 11:34
Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων – Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων – Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

  •  06.11.2025 - 13:48
Κρίσιμη ημέρα για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών – Λαμβάνουν αποφάσεις οι εκπαιδευτικοί

Κρίσιμη ημέρα για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών – Λαμβάνουν αποφάσεις οι εκπαιδευτικοί

  •  06.11.2025 - 12:40
Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

  •  06.11.2025 - 14:05
Το εντυπωσιακό rooftop bar στη Λευκωσία που κατεβάζει ρολά – Πότε θα πει «αντίο»

Το εντυπωσιακό rooftop bar στη Λευκωσία που κατεβάζει ρολά – Πότε θα πει «αντίο»

  •  06.11.2025 - 09:30
Κατεχόμενα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον θάνατο της 9χρονης

Κατεχόμενα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον θάνατο της 9χρονης

  •  06.11.2025 - 11:15
Πιέσεις στις Βρυξέλλες για κυρώσεις στη Shein – Καταγγελίες για «σεξουαλικές κούκλες» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα

Πιέσεις στις Βρυξέλλες για κυρώσεις στη Shein – Καταγγελίες για «σεξουαλικές κούκλες» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα

  •  06.11.2025 - 13:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα