LIKE ONLINE

Video: Ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής αποκαλύπτει τα 4 πιο τρελά πράγματα που έχει συναντήσει στη δουλειά

 06.11.2025 - 19:00
Από σουραέλ περιστατικά, μέχρι σοβαρά και αστεία. Ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής αποκαλύπτει τα τέσσερα πιο τρελά πράγματα που έχει δει εν ώρα εργασίας.

Σε ένα βίντεο με χιουμοριστική και ενημερωτική διάθεση, η Catherine de Noire, απαρίθμησε τα περιστατικά:

Mητέρα και κόρη να εργάζονται μαζί

Ο σύζυγος μιας εργαζόμενης ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του δουλεύει εκεί όταν πήγε ως πελάτης

Μια σεξεργάτρια έβαλε φωτιά καταλάθος σε δωμάτιο κατά τη διάρκεια ραντεβού της

Ένας πελάτης ζήτησε role play και προσποιήθηκε τον υδραυλικό που φτιάχνει την τουαλέτα κατά τη διάρκεια της πράξης

Ο λογαριασμός της Catherine de Noire είναι αρκετά διάσημος στα κοινωνικά δίκτυα. Εκτός από ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής στο βιογραφικό της δηλώνει ότι πραγματοποιεί το διδακτορικό της.

Έχει ήδη 453 χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram, στο οποίο αναρτά βίντεο σχεδόν καθημερινά.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

