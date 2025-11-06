Ψηφίστηκε ο νόμος για Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης - Ένταση κατά τη συζήτηση

Υπέρ ψήφισαν 33 βουλευτές ενώ τήρησαν αποχή 13 μεταξύ των οποίων οι Bουλευτές του ΑΚΕΛ και o Bουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Προηγουμένως είχε απορριφθεί σειρά τροπολογιών του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ, ενώ υπήρξε ένταση μετά τις δηλώσεις εκ μέρους του ΑΚΕΛ περί εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων.

Ο νόμος ρυθμίζει τη διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας των Κέντρων, τον έλεγχο συμμόρφωσής τους με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και προβλέπει ποινές για παράνομη λειτουργία. Μεταξύ άλλων, τα Κέντρα κατηγοριοποιούνται σε Κατηγορία Α και Β΄, αναθεωρείται η σύνθεση των Τεχνικών και Επιστημονικών Επιτροπών και αυξάνονται οι ποινές για μη αδειοδοτημένη λειτουργία έως και €100.000.

Η νέα νομοθεσία προβλέπει, επίσης, μεταβατικές διατάξεις για ιδιωτικά νοσηλευτήρια και στέγες που παρέχουν ήδη υπηρεσίες αποκατάστασης, δίνοντάς τους χρονικό περιθώριο προσαρμογής στις νέες προδιαγραφές. Το Υπουργείο Υγείας αναμένεται να εκδώσει περαιτέρω διατάγματα για τον καθορισμό θεματικών και τεχνικών προτύπων λειτουργίας των Κέντρων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, χαρακτήρισε την ψήφιση του νομοσχεδίου ως ορόσημο για τον τομέα της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται ενιαίο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ίδρυση, αδειοδότηση και εποπτεία των κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης στη χώρα.

Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα παρατηρείται σοβαρή έλλειψη κλινών και λειτουργούν κέντρα χωρίς κοινά πρότυπα ποιότητας, κάτι που το νέο πλαίσιο έρχεται να διορθώσει. Σημείωσε ότι το Υπουργείο Υγείας θα έχει την εποπτεία, διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση των πολιτών, μέσω του ΓεΣΥ, και καθορίζοντας προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

Πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο συνιστά πράξη κοινωνικής πολιτικής που απευθύνεται σε ανθρώπους και οικογένειες, οι οποίες αναζητούν ποιοτική και αξιοπρεπή φροντίδα χωρίς αποκλεισμούς.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ θα καταψηφίσει τις τροπολογίες του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ, εξηγώντας ότι ειδικά οι προτάσεις του ΑΚΕΛ «μας πάνε πολύ πίσω», καταργώντας όσα χτίστηκαν με κόπο τους τελευταίους μήνες.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠ,Α Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου αποτελεί αποτέλεσμα μακράς και επίμονης προσπάθειας μηνών, αν όχι ετών, υπογραμμίζοντας ότι, παρότι δεν πρόκειται για το τέλειο νομοθέτημα, συνιστά ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός για τον τομέα της δημόσιας υγείας. Όπως είπε, αναγνωρίζονται ορισμένες αντιδράσεις και αδυναμίες, γι’ αυτό και η Βουλή θα παρακολουθεί και θα προβεί στις ανάλογες ρυθμίσεις, ώστε το πλαίσιο να μπορεί να βελτιώνεται συνεχώς με βάση την εμπειρία και τις ανάγκες που θα προκύπτουν.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ανέφερε ότι η θεσμοθέτηση του πλαισίου πρέπει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό, εκφράζοντας ανησυχία για προσπάθειες δημιουργίας ολιγοπωλιακών συνθηκών στον τομέα. Είπε ότι αν φτάσουν σε ένα τέτοιο επίπεδο, το κόστος θα το πληρώσει ο πολίτης, που δεν θα μπορεί να εξασφαλίσει περίθαλψη με άλλους τρόπους.

Ο κ. Σιζόπουλος ανέφερε ότι η ΕΔΕΚ, μέσα από τρεις τροπολογίες, επιχειρεί να διορθώσει στρεβλώσεις του νομοσχεδίου και να αποτρέψει τον κίνδυνο συγκέντρωσης της αγοράς. Σημείωσε ότι οι προτάσεις του κόμματος στοχεύουν σε βελτίωση και εξυγίανση του συστήματος.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ισορροπημένο και καθοριστικό βήμα για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που αφορά την αποκατάσταση της υγείας των πολιτών. Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κανένα νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τη λειτουργία των νοσηλευτηρίων και στεγών αποκατάστασης, γεγονός που οδηγούσε σε ανισότητες και έλλειψη πρόσβασης για πολλούς ασθενείς.

Είπε ότι η ρύθμιση αυτή έρχεται να καλύψει ένα κενό δεκαετιών, προσφέροντας πρόσβαση στις υπηρεσίες αποκατάστασης σε όλους τους πολίτες μέσω του ΓεΣΥ, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας να διαβουλευθεί εκτενώς με τους εμπλεκόμενους φορείς. Τόνισε, επίσης, ότι οι τροπολογίες του ΔΗΚΟ έχουν ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο, γεγονός που καθιστά το νομοσχέδιο ακόμη πιο λειτουργικό και κοινωνικά δίκαιο.

Ο κ. Λεωνίδου επεσήμανε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ποιότητα και το εύρος των υπηρεσιών μεταξύ ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και στεγών αποκατάστασης, γι’ αυτό είναι αναγκαίο να λειτουργούν δύο διακριτές δομές με σαφείς προδιαγραφές, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ισότιμη πρόσβαση των ασθενών. Πρόσθεσε ότι το νέο πλαίσιο ρυθμίζει με σαφήνεια ζητήματα αδειοδότησης, λειτουργίας και εποπτείας των κέντρων αποκατάστασης και θεσπίζει για πρώτη φορά επιστημονικά τεκμηριωμένα πρότυπα, πλήρως εναρμονισμένα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Ανέφερε, ακόμα, ότι το ΔΗΚΟ δεν θα στηρίξει τις τροπολογίες του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ, καθώς, όπως είπε, είναι αντίθετες με τη φιλοσοφία και το πνεύμα του νομοσχεδίου.

Από την πλευρά του, ο επίσης Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης ανέφερε ότι «αν μια χώρα θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή, οφείλει να διαθέτει σύγχρονο σύστημα υγείας και παιδείας». Επεσήμανε ότι για πολλά χρόνια τα νομοσχέδια που αφορούσαν την αποκατάσταση παρέμεναν στα συρτάρια, με αποτέλεσμα τα κέντρα να λειτουργούν σε ομιχλώδες και ασαφές πλαίσιο, χωρίς σαφείς κανόνες και ποιοτικά πρότυπα.

Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι το νομοσχέδιο διασφαλίζει την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών και την εύρυθμη λειτουργία των κέντρων αποκατάστασης, ενώ παράλληλα δίνει ευκαιρία σε άτομα να ξαναγεννηθούν μέσα από την αποκατάσταση της υγείας τους. Ανέφερε, ακόμη, ότι η νέα ρύθμιση ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, συμβάλλοντας στη βελτίωση του συνολικού επιπέδου φροντίδας και υποδομών στον τομέα της υγείας.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, ανέφερε ότι το κόμμα του αναγνωρίζει ως δεδομένη και επιτακτική την ανάγκη ρύθμισης της λειτουργίας και αδειοδότησης των κέντρων αποκατάστασης, σημειώνοντας ότι η σημερινή ψήφιση συνιστά ένα βήμα προς τα εμπρός, που καλύπτει ένα σημαντικό θεσμικό και κοινωνικό κενό. Ωστόσο, εξέφρασε έντονη κριτική για τον τρόπο που, όπως είπε, ορισμένες πτυχές του νομοσχεδίου εξυπηρετούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα.

Όπως είπε, ο τομέας της υγείας επηρεάζεται από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και χαρακτήρισε λυπηρό το ότι κάποιοι, όπως είπε, επέλεξαν να εξυπηρετήσουν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος και «μας τη λένε κι από πάνω».

Ο κ. Λουκαΐδης επεσήμανε ότι το ΑΚΕΛ συνδιαμορφώνει τις τροπολογίες του, σε συνεργασία με τους οργανωμένους ασθενείς, οι οποίοι, όπως είπε, δεν έχουν «ούτε ατζέντα, ούτε αλλότρια κίνητρα», αλλά διεκδικούν ισότιμη μεταχείριση και ποιοτικότερες υπηρεσίες.

Αναφερόμενος στις τροπολογίες του κόμματός του, εξήγησε ότι στοχεύουν στη διασφάλιση της ισότητας και της ποιότητας, επισημαίνοντας πως είναι αδικαιολόγητο τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να απολαμβάνουν προνομιακή μεταχείριση. Παράλληλα είπε πως όσοι καταψηφίζουν τις προτάσεις του ΑΚΕΛ, καταψηφίζουν και τους ίδιους τους οργανωμένους ασθενείς που συμφωνούν μαζί τους.

«Το ΑΚΕΛ είναι ταγμένο να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον – εσείς υπηρετείτε συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το κόμμα του θα στηρίξει την πρόταση του κ. Σιζόπουλου, καθώς, όπως είπε, υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και την πλειοψηφία των πολιτών.

Απαντώντας, η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, απέρριψε τις αιχμές του ΑΚΕΛ, λέγοντας ότι «κάθε φορά που διαφωνεί μαζί μας, μας κατηγορεί πως εξυπηρετούμε ιδιωτικά συμφέροντα». Πρόσθεσε ότι είναι ώρα να σταματήσει αυτό «το τροπάριο» που κοινωνία δεν το πιστεύει πλέον.

Η κ. Ορφανίδου υπογράμμισε ότι ο ΔΗΣΥ έχει αποδείξει στην πράξη ότι υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του ασθενή, τονίζοντας πως στόχος του νομοσχεδίου είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ, χωρίς πρόσθετο οικονομικό βάρος για τους πολίτες.

Είπε, ακόμα, ότι αν δεν είχαν υπάρξει παρεμβάσεις που καθυστέρησαν την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα είχε ψηφιστεί από το περασμένο καλοκαίρι.

Πρόσθεσε ότι ο ΔΗΣΥ δεν αποκλείει κανέναν και δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον πέρα από το δημόσιο συμφέρον.

Ένταση στις δευτερολογίες

Στις δευτερολογίες, η συζήτηση κινήθηκε σε υψηλούς τόνους, με εκατέρωθεν αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες και προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

Ο κ. Σιζόπουλος υπεραμύνθηκε των τροπολογιών του κόμματός του, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι πολίτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση και υψηλής ποιότητας περίθαλψη. Διερωτήθηκε ποια από τροπολογία του εμποδίζει τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στα κέντρα αποθεραπείας.

Ο κ. Λεωνίδου απέρριψε τις αιχμές περί εξυπηρέτησης συμφερόντων, τονίζοντας ότι «ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στο φως και όχι στο σκοτάδι». Ανέφερε πως το νομοσχέδιο εξυπηρετεί τον απλό, φτωχό και ευάλωτο πολίτη και κάλεσε το ΑΚΕΛ να πάψει να θεωρεί ότι μόνο εκείνο διαθέτει κοινωνικές ευαισθησίες, ενώ κάλεσε τον κ. Λουκαΐδη να απολογηθεί για τους χαρακτηρισμούς.

Ο κ. Λουκαΐδης υποστήριξε ότι η κριτική του κόμματός του ήταν πολιτική και όχι προσωπική, επιμένοντας πως οι τροπολογίες του ΑΚΕΛ στοχεύουν στην ισότιμη μεταχείριση όλων των κέντρων αποκατάστασης, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Από πλευράς ΔΗΣΥ, ο κ. Δίπλαρος απάντησε ότι το ΑΚΕΛ συνηθίζει να χαρακτηρίζει διεφθαρμένους όσους διαφωνούν μαζί του, τονίζοντας ότι «είναι απαράδεκτο να αποδίδονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί σε συναδέλφους".

Σε άλλο σημείο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας κάλεσε τον Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού, να ανακαλέσει χαρακτηρισμούς που του απέδωσε, ενώ ανέφερε πως η πλειοψηφία της Βουλής συνήθως διαφωνεί με το ΑΚΕΛ «και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει».

Ο Άντρος Κυπριανού ανταπάντησε ότι το ΑΚΕΛ λειτουργεί συλλογικά και όχι εγωιστικά και δεν χρειάζεται «υποδείξεις για το ποιος θα μιλήσει», αναφέροντας ότι ο κ. Δίπλαρος παρατήρησε πως αντί να μιλήσουν οι Βουλευτές της Επιτροπής, μίλησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ. Πρόσθεσε πως είπε στον κ. Δίπλαρο ότι πρέπει να ντρέπεται για αυτό που είπε.

Η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, κλείνοντας τη συζήτηση, επεσήμανε ότι ορισμένοι χαρακτηρισμοί θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, καλώντας τους Βουλευτές σε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ