Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η νεκροτομή πραγματοποιήθηκε από την Διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αγγελική Παπέττα και τον Ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Από τα ευρήματα διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προκλήθηκε από κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις σώματος, που προήλθαν από θλων όργανο, πιθανότατα ξύλο.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει τα στοιχεία που συνέλεξαν οι ανακριτές, σύμφωνα με τα οποία η 30χρονη φέρεται να δέχθηκε βίαιη επίθεση με σκουπόξυλο, το οποίο μάλιστα εντοπίστηκε σπασμένο, γεγονός που καταδεικνύει, όπως ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης, ότι «το θύμα κτυπήθηκε με μένος».

Νωρίτερα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης εναντίον τριών γυναικών, δύο 24χρονων και μίας 35χρονης, ομοεθνών του θύματος. Οι τρεις ύποπτες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και φόνο εκ προμελέτης.

Κατά τη διαδικασία, ο ανακριτής ανέφερε ότι οι ύποπτες υποστήριξαν πως είχαν επιστρέψει στο διαμέρισμα μετά από έξοδο σε νυχτερινό κέντρο, βρίσκοντας τη 30χρονη σε «έξαλλη κατάσταση» και πιστεύοντας ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Όπως ισχυρίζονται, προσπάθησαν να την ακινητοποιήσουν, με τη 35χρονη να τη χτυπά με σκουπόξυλο, ενώ έγινε προσπάθεια να τη δέσουν με σύρμα.

Οι ύποπτες ανέφεραν ακόμη ότι θεώρησαν πως η 30χρονη είχε λιποθυμήσει και πήγαν για ύπνο, ενώ το πρωί διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρή. Πριν ειδοποιήσουν την υπηρεσία ασθενοφόρων, προχώρησαν σε καθαρισμό του διαμερίσματος.

Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ αναζητείται ζεύγος Νιγηριανών που φέρεται να βρισκόταν στο διαμέρισμα και να έφυγε παίρνοντας μαζί του το κινητό τηλέφωνο του θύματος.