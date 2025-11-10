Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

 10.11.2025 - 16:11
Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

Διενεργήθηκε η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της 30χρονης Νιγηριανής Victory Osarumen Thompson, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής σε διαμέρισμα στη Γερμασόγεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η νεκροτομή πραγματοποιήθηκε από την Διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αγγελική Παπέττα και τον Ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Από τα ευρήματα διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προκλήθηκε από κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις σώματος, που προήλθαν από θλων όργανο, πιθανότατα ξύλο.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει τα στοιχεία που συνέλεξαν οι ανακριτές, σύμφωνα με τα οποία η 30χρονη φέρεται να δέχθηκε βίαιη επίθεση με σκουπόξυλο, το οποίο μάλιστα εντοπίστηκε σπασμένο, γεγονός που καταδεικνύει, όπως ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης, ότι «το θύμα κτυπήθηκε με μένος».

Νωρίτερα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης εναντίον τριών γυναικών, δύο 24χρονων και μίας 35χρονης, ομοεθνών του θύματος. Οι τρεις ύποπτες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και φόνο εκ προμελέτης.

Κατά τη διαδικασία, ο ανακριτής ανέφερε ότι οι ύποπτες υποστήριξαν πως είχαν επιστρέψει στο διαμέρισμα μετά από έξοδο σε νυχτερινό κέντρο, βρίσκοντας τη 30χρονη σε «έξαλλη κατάσταση» και πιστεύοντας ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Όπως ισχυρίζονται, προσπάθησαν να την ακινητοποιήσουν, με τη 35χρονη να τη χτυπά με σκουπόξυλο, ενώ έγινε προσπάθεια να τη δέσουν με σύρμα.

Οι ύποπτες ανέφεραν ακόμη ότι θεώρησαν πως η 30χρονη είχε λιποθυμήσει και πήγαν για ύπνο, ενώ το πρωί διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρή. Πριν ειδοποιήσουν την υπηρεσία ασθενοφόρων, προχώρησαν σε καθαρισμό του διαμερίσματος.

Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ αναζητείται ζεύγος Νιγηριανών που φέρεται να βρισκόταν στο διαμέρισμα και να έφυγε παίρνοντας μαζί του το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τορναρίτης: Πότε κατατίθεται επίσημα το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» - «Θα είμαι το αντίπαλο δέος…η αξιοπρέπεια σηκώνεται όρθια»
Φόνος στη Λεμεσό: Διασκέδαζαν με το θύμα οι τρεις ύποπτες πριν το έγκλημα - Μαρτυρίες για καβγά στο διαμέρισμα
Αποκάλυψη βόμβα: Κύπρια ηθοποιός χώρισε με τον σύζυγο και πατέρα του παιδιού της - Θα συζητηθεί
Έβαλαν φωτιά σε όχημα 27χρονης τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή
Φωτοβολταϊκά: «Έντονο το ενδιαφέρον για net metering» - Πότε «κλείνουν» τα κονδύλια – Τι ισχύει για τις περικοπές τον χειμώνα
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό διακινούσε τα ναρκωτικά ο ρασοφόρος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΥΠΕΣ: Προσιτή στέγη και ταχύτερες αδειοδοτήσεις στο επίκεντρο του προϋπολογισμού 2026

 10.11.2025 - 16:10
Επόμενο άρθρο

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

 10.11.2025 - 16:18
Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

Στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, σε συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

  •  10.11.2025 - 14:08
Μητέρα Κυριάκου Όξινου: «Τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν» - «Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη θα πάμε στο ΕΔΑΔ»

Μητέρα Κυριάκου Όξινου: «Τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν» - «Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη θα πάμε στο ΕΔΑΔ»

  •  10.11.2025 - 17:08
Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

  •  10.11.2025 - 16:11
Ανατροπή: Την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί διέταξε το εφετείο του Παρισίου

Ανατροπή: Την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί διέταξε το εφετείο του Παρισίου

  •  10.11.2025 - 14:52
ΥΠΑΜ: Ανακοινώσεις για νέα έργα με έμφαση σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς το 2026

ΥΠΑΜ: Ανακοινώσεις για νέα έργα με έμφαση σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς το 2026

  •  10.11.2025 - 13:01
Απίστευτο και όμως Κυπριακό: Άλλαξε τους αερόσακους, πέρασε ΜΟΤ… και τώρα κινδυνεύει να του το ακυρώσουν επειδή το σύστημα δεν ενημερώθηκε

Απίστευτο και όμως Κυπριακό: Άλλαξε τους αερόσακους, πέρασε ΜΟΤ… και τώρα κινδυνεύει να του το ακυρώσουν επειδή το σύστημα δεν ενημερώθηκε

  •  10.11.2025 - 12:16
Ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Λευκωσία – Από πού φαίνεται να ξεκίνησε – Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική

Ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Λευκωσία – Από πού φαίνεται να ξεκίνησε – Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική

  •  10.11.2025 - 15:00
Mαυρίκιος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σώθηκε από θαύμα - «Έσβησαν όλα»

Mαυρίκιος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σώθηκε από θαύμα - «Έσβησαν όλα»

  •  10.11.2025 - 12:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα