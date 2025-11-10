Μητέρα Κυριάκου Όξινου: «Τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν» - «Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη θα πάμε στο ΕΔΑΔ»

Με αυτά τα λόγια, η Μαρία Λούη, μητέρα του 21χρονου Κυριάκου Όξινου που σκοτώθηκε από αερόσακο Takata, τον Ιανουάριο του 2023, απευθύνθηκε τη Δευτέρα στη συνεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, που ασχολήθηκε με την εφαρμογή του Νόμου 51(Ι)/2016, για την προστασία και υποστήριξη θυμάτων εγκληματικότητας και τα ευρήματα του πρόσφατου πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής.

Αναφερόμενη και στη δεύτερη τραγωδία με τον θάνατο της Στυλιανής Γιωργαλλή, που έχασε τη ζωή της επίσης από αερόσακο Takata, τον Οκτώβριο του 2024, κατήγγειλε ότι «οι οικογένειες των δύο θυμάτων παραμένουν στο σκοτάδι», ενώ διερωτήθηκε γιατί οι όροι εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής περιορίστηκαν μέχρι το 2023.

«Για εμάς είναι αδιανόητο να μην διερευνηθεί και το 2024. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Αστυνομία και η Νομική Υπηρεσία θα κάνουν σωστά τις έρευνές τους και θα αποδώσουν ευθύνες. Η δικαίωση των παιδιών μας είναι το ελάχιστο βάλσαμο που μπορούμε να πάρουμε», είπε εμφανώς φορτισμένη.

Όπως σημείωσε «έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τη δολοφονία του παιδιού μου και κανείς δεν μας έχει ενημερώσει για τίποτα», για να προσθέσει πως «το πόρισμα έχει παραδοθεί από τον Ιούλιο του 2025 και παρότι, όπως ακούμε, υπήρξαν εισηγήσεις για ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες, εμείς οι οικογένειες δεν έχουμε καμία ενημέρωση».

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, που συνεδρίασε τη Δευτέρα, επικεντρώθηκε στην εφαρμογή του Νόμου 51(Ι)/2016 και τα ευρήματα του πορίσματος για τους φονικούς αερόσακους Takata , με τη συνεδρία να σημαδεύεται από έντονες τοποθετήσεις βουλευτών και τις συγκλονιστικές παρεμβάσεις συγγενών των θυμάτων, που εξακολουθούν –όπως καταγγέλλουν– να αγνοούνται από τις αρχές.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, μιλώντας μετά τη συνεδρία, δήλωσε ότι η Επιτροπή θα επιμείνει μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα επανέρχεται στο θέμα του εγκλήματος της δολοφονίας των δύο παιδιών, γιατί περί αυτού πρόκειται, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη», ανέφερε.

Η κ. Χαραλαμπίδου επεσήμανε ότι παρότι από το 2022 έχει ψηφιστεί νόμος με δική της πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των θυμάτων, «οι οικογένειες δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση για την εξέλιξη των ερευνών μετά την παράδοση του πορίσματος», κατά παράβαση του άρθρου 8 του νόμου, που προβλέπει υποχρέωση των αρχών να ενημερώνουν τα θύματα ή τους συγγενείς τους.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέφρασε την απορία της, γιατί το πόρισμα περιορίστηκε χρονικά μέχρι το 2023, τη στιγμή που η Στυλιανή Γιωργαλλή σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2024.

«Είναι ακατανόητο, γιατί ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε εντολή να τερματιστεί η διερεύνηση μέχρι το 2023, τη στιγμή που το 2023 το Κοινοβούλιο επανέφερε το θέμα. Γι' αυτό πρέπει να μας πουν. Τι ελέγχουν τελικά; Θα ελέγξουν το 2023, θα ελέγξουν τον κ. Βαφεάδη και τις ενέργειες του που δεν έκαμε, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε έναν ακόμη τραγικό συμβάν;», διερωτήθηκε.

Η κ. Χαραλαμπίδου δεν απέκλεισε να τίθενται και ζητήματα «συμφερόντων και συνδιαλλαγών», κάνοντας λόγο για «εγκληματική αμέλεια» εκ μέρους των αρχών.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ανακοίνωσε, θα αποστείλει επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για το αν οι έρευνες επεκτείνονται και στο 2023–2024.

Η ανεξάρτητη βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, χαρακτήρισε την υπόθεση Takata «σκάνδαλο πρώτου μεγέθους» και «απτή απόδειξη ότι το κράτος απέτυχε να εφαρμόσει τον νόμο και να προστατεύσει τα θύματα».

«Δύο νεκροί, 14 χρόνια καθυστέρηση, χιλιάδες αυτοκίνητα ακινητοποιημένα. Η υπόθεση Takata δεν είναι απλά ένα σκάνδαλο, είναι μια τραγωδία που δείχνει ότι οι νόμοι υπάρχουν μόνο στα χαρτιά», σημείωσε.

Αναφερόμενη στα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα στήριξης (δωρεάν εισιτήρια και επίδομα 100 ευρώ εβδομαδιαίως για ευάλωτες ομάδες), η κ. Ατταλίδου τα χαρακτήρισε «ένα πρώτο αλλά ανεπαρκές βήμα».

«Τι γίνεται με τα παιδιά των οικογενειών; Ποιος τα μεταφέρει; Τι γίνεται το βράδυ όταν δεν υπάρχουν λεωφορεία; Αυτά παραμένουν αναπάντητα. Η υποστήριξη των θυμάτων δεν είναι φιλανθρωπία, είναι νομική υποχρέωση», τόνισε.

Η κ. Ατταλίδου κάλεσε σε πλήρη απόδοση πολιτικών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών, ουσιαστική αποζημίωση των θυμάτων και ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος που, όπως είπε, «επέτρεψε να φτάσουμε να θρηνούμε θύματα».

«Κανένας πολίτης δεν πρέπει να μένει χωρίς δικαιοσύνη. Και εμείς στο Volt δεν θα αφήσουμε αυτή την υπόθεση μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη», κατέληξε.

