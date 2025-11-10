Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΒΙΝΤΕΟ: Αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στη Φλόριντα
ΔΙΕΘΝΗ

ΒΙΝΤΕΟ: Αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στη Φλόριντα

 10.11.2025 - 22:39
ΒΙΝΤΕΟ: Αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στη Φλόριντα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τη στιγμή που ένα μικρό αεροσκάφος πέφτει και συντρίβεται σε κατοικημένη περιοχή στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Δείτε το βίντεο

Όπως αναφέρει το Associated Press, to αεροπλάνο - που κατευθυνόταν προς την Τζαμάικα σε αποστολή βοήθειας λόγω του τυφώνα Μελίσα- συνετρίβη σε μια μικρή λίμνη σε κατοικημένη περιοχή στο προάστιο Κόραλ Σπρινγκς του Φορντ Λόντερντέιλ το πρωί της Δευτέρας, στη Φλόριντα.

Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές δεν υπάρχουν θύματα, ενώ η επιχείρηση πλέον περιορίζεται στην ανάκτηση του αεροσκάφους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τορναρίτης: Πότε κατατίθεται επίσημα το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» - «Θα είμαι το αντίπαλο δέος…η αξιοπρέπεια σηκώνεται όρθια»
Φόνος στη Λεμεσό: Διασκέδαζαν με το θύμα οι τρεις ύποπτες πριν το έγκλημα - Μαρτυρίες για καβγά στο διαμέρισμα
Αποκάλυψη βόμβα: Κύπρια ηθοποιός χώρισε με τον σύζυγο και πατέρα του παιδιού της - Θα συζητηθεί
Έβαλαν φωτιά σε όχημα 27χρονης τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή
Φωτοβολταϊκά: «Έντονο το ενδιαφέρον για net metering» - Πότε «κλείνουν» τα κονδύλια – Τι ισχύει για τις περικοπές τον χειμώνα
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό διακινούσε τα ναρκωτικά ο ρασοφόρος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έτσι θα είναι ο άνθρωπος του 2050 – Κόκκινα μάτια, καμπούρα και απώλεια μαλλιών

 10.11.2025 - 22:11
Επόμενο άρθρο

Συνάντηση Τραμπ – Αλ Σαράα: Ο de facto ηγέτης της Συρίας μπήκε από την πίσω πόρτα – Οι ΗΠΑ αίρουν εν μέρει τις κυρώσεις

 10.11.2025 - 22:48
Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

Σε εντατικούς διαλόγους βρίσκεται το Προεδρικό για τον μηχανισμό Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

  •  10.11.2025 - 20:37
Μητέρα Κυριάκου Όξινου: «Τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν» - «Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη θα πάμε στο ΕΔΑΔ»

Μητέρα Κυριάκου Όξινου: «Τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν» - «Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη θα πάμε στο ΕΔΑΔ»

  •  10.11.2025 - 17:08
Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

  •  10.11.2025 - 16:11
Συνάντηση Τραμπ – Αλ Σαράα: Ο de facto ηγέτης της Συρίας μπήκε από την πίσω πόρτα – Οι ΗΠΑ αίρουν εν μέρει τις κυρώσεις

Συνάντηση Τραμπ – Αλ Σαράα: Ο de facto ηγέτης της Συρίας μπήκε από την πίσω πόρτα – Οι ΗΠΑ αίρουν εν μέρει τις κυρώσεις

  •  10.11.2025 - 22:48
Ποιοι ζουν νόμιμα στην Κύπρο: Οι αριθμοί πίσω από τη νέα εικόνα της μετανάστευσης

Ποιοι ζουν νόμιμα στην Κύπρο: Οι αριθμοί πίσω από τη νέα εικόνα της μετανάστευσης

  •  10.11.2025 - 18:05
Χωρίς στέγη 2.000 ζώα; Το Καταφύγιο Πάφου κινδυνεύει με εκκένωση

Χωρίς στέγη 2.000 ζώα; Το Καταφύγιο Πάφου κινδυνεύει με εκκένωση

  •  10.11.2025 - 20:09
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

  •  10.11.2025 - 16:18
Από την επιτροπή στο κοινό: Η διαδικασία που ανέδειξε την Αντιγόνη για την Eurovision

Από την επιτροπή στο κοινό: Η διαδικασία που ανέδειξε την Αντιγόνη για την Eurovision

  •  10.11.2025 - 19:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα