ΒΙΝΤΕΟ: Αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στη Φλόριντα

Δείτε το βίντεο

WATCH: Small plane carrying hurricane relief supplies to Jamaica crashes into small lake at Coral Springs, Florida neighborhood Monday morning. No word on casualties. pic.twitter.com/iV2RG53RlQ — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 10, 2025

Όπως αναφέρει το Associated Press, to αεροπλάνο - που κατευθυνόταν προς την Τζαμάικα σε αποστολή βοήθειας λόγω του τυφώνα Μελίσα- συνετρίβη σε μια μικρή λίμνη σε κατοικημένη περιοχή στο προάστιο Κόραλ Σπρινγκς του Φορντ Λόντερντέιλ το πρωί της Δευτέρας, στη Φλόριντα.

Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές δεν υπάρχουν θύματα, ενώ η επιχείρηση πλέον περιορίζεται στην ανάκτηση του αεροσκάφους.