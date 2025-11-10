ΒΙΝΤΕΟ: Αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στη Φλόριντα

Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους
Σε εντατικούς διαλόγους βρίσκεται το Προεδρικό για τον μηχανισμό Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).
WATCH: Small plane carrying hurricane relief supplies to Jamaica crashes into small lake at Coral Springs, Florida neighborhood Monday morning. No word on casualties. pic.twitter.com/iV2RG53RlQ— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 10, 2025
Όπως αναφέρει το Associated Press, to αεροπλάνο - που κατευθυνόταν προς την Τζαμάικα σε αποστολή βοήθειας λόγω του τυφώνα Μελίσα- συνετρίβη σε μια μικρή λίμνη σε κατοικημένη περιοχή στο προάστιο Κόραλ Σπρινγκς του Φορντ Λόντερντέιλ το πρωί της Δευτέρας, στη Φλόριντα.
Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές δεν υπάρχουν θύματα, ενώ η επιχείρηση πλέον περιορίζεται στην ανάκτηση του αεροσκάφους.
