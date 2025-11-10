Συνάντηση Τραμπ – Αλ Σαράα: Ο de facto ηγέτης της Συρίας μπήκε από την πίσω πόρτα – Οι ΗΠΑ αίρουν εν μέρει τις κυρώσεις

Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

 10.11.2025 - 22:48
Το κατώφλι του Λευκού Οίκου πέρασε νωρίτερα ο de facto ηγέτης της ΣυρίαςΑλ Σαράα για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο άλλοτε επικηρυγμένος τρομοκράτης έγινε δεκτός χωρίς επίσημη υποδοχή και η συνάντηση διαμορφώθηκε σε χαμηλούς τόνους.

Ο Αλ Σαράα, πρώην αντάρτης, επικηρυγμένος με τη στήριξη της Δύσης μπήκε από την πίσω πόρτα σε μια αναμφίβολα ιστορική επίσκεψη. Η συνάντηση τους έρχεται έξι μήνες μετά από την πρώτη επαφή στη Σαουδική Αραβία.

Ο ίδιος επιχειρεί πια να οικοδομήσει μία νέα Συρία και βασική του προτεραιότητα είναι η άρση των κυρώσεων.

Σημειώνεται πως η Ουάσινγκτον τον αφαίρεσε από την ειδική λίστα τρομοκρατών πριν λίγες μέρες.

Πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομικών και του υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσαν παράταση του waiver, δηλαδή της εξαίρεσης από τις κυρώσεις για ακόμη έξι μήνες. Ωστόσο, η οριστική άρση τους εξαρτάται από το Κογκρέσο και εκεί ο Αλ Σαράα είχε και θα έχει πολλές συναντήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, συζητήθηκαν η ένταξη της Συρίας στον συνασπισμό για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, οι Κούρδοι, θέματα ασφάλειας και η σχέση με το Ισραήλ.

Σε μια σύντομη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η προεδρία της Συρίας ανέφερε ότι ο αλ-Σαράα και ο Τραμπ συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τους τρόπους ενίσχυσης και ανάπτυξης αυτών των δεσμών.

Συζήτησαν επίσης «περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάντ Χασάν αλ-Σαϊμπάνι και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, πρόσθεσε.

