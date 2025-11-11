Ecommbx
Video: Λεμεσιανή… τρέλα για το καρναβάλι - Κατασκήνωσαν με σούβλες από τώρα για να πάρουν θέση

 11.11.2025 - 08:47
Ένα... απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα έξω από τις πολιτιστικές υπηρεσίες στη Λεμεσό, αφού πολίτες αποφάσισαν να κατασκηνώσουν μαζί με τις σούβλες και τα ποτά τους στο σημείο, για να πάρουν θέση στο Καρναβάλι.  

Οι φωτογραφίες «έπαιξαν» στην πρωινή εκπομπή του Alpha, με την Κατερίνα Αγαπητού και τον Κώστα Νάνο να το συζητούν.  

«Οι λεμεσιανοί το έχουν αυτό», ήταν το σύντομο σχόλιο του δημοσιογράφου Κώστα Νάνου.

«Ε, πρέπει να ξεκινήσετε εσείς στην Πάφο, να πούμε, αν θέλετε να συναγωνίζεστε, σχολίασε η Κατερίνα Αγαπητού.

Δείτε το βίντεο:

Η πολιτική σκηνή βρίσκεται σε αναβρασμό καθώς το ερώτημα του επικείμενου ανασχηματισμού κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση.

