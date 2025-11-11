Ανείπωτη θλίψη για τον Διομήδη Διομήδους: Σήμερα αποχαιρετά τη σύζυγό του Ειρήνη - Λεπτομέρειες για την κηδεία

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 στις 2:00μμ στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρομου Λάρνακας.

Η οικογένεια θα δέχεται συλληπητήρια στην εκκλησία από τις 1:00μμ.

Η ταφή θα τελεσθεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Λάρνακας (Τερσεφάνου).