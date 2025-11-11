Ecommbx
Ανείπωτη θλίψη για τον Διομήδη Διομήδους: Σήμερα αποχαιρετά τη σύζυγό του Ειρήνη - Λεπτομέρειες για την κηδεία
Ανείπωτη θλίψη για τον Διομήδη Διομήδους: Σήμερα αποχαιρετά τη σύζυγό του Ειρήνη - Λεπτομέρειες για την κηδεία

 11.11.2025 - 08:47
Η σύζυγος του στελέχους της ΕΔΕΚ, Διομήδη Διομήδους, και μητέρα τεσσάρων παιδιών, οδηγείται σήμερα στην τελευταία της κατοικία παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές στον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 στις 2:00μμ στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρομου Λάρνακας.

Η οικογένεια θα δέχεται συλληπητήρια στην εκκλησία από τις 1:00μμ.

Η ταφή θα τελεσθεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Λάρνακας (Τερσεφάνου).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πένθος για τον Διομήδη Διομήδους: Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Ειρήνη - Δείτε την ανάρτησή του

Η πολιτική σκηνή βρίσκεται σε αναβρασμό καθώς το ερώτημα του επικείμενου ανασχηματισμού κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση.

