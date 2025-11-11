Νέα απάτη: Προσποιήθηκαν Δήμο και έστελναν τιμολόγια σε πολίτες – Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Πάφου ουδέποτε απέστειλε το εν λόγω μήνυμα. Παρακαλείστε να μην το ανοίξετε, να μην πατήσετε σε κανέναν από τους συνδέσμους που περιέχει και να το διαγράψετε άμεσα.

Παράλληλα, ο Δήμος, συστήνει στο κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα περιστατικά διαδικτυακής απάτης παρουσιάζουν σημαντική αύξηση το τελευταίο διάστημα.