ΤΕΠΑΚ: Άναψε πράσινο φως το Υπουργικό για τη Σχολή Θαλασσίων Επιστημών στη Λάρνακα

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η κα Πική είπε ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή συνεδρία του ενέκρινε την ίδρυση της Δημόσιας Πανεπιστημιακής Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σε συνέχεια της εξαγγελίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στην πανεπαρχιακή συνάντηση στη Λάρνακα, τον περασμένο Μάρτιο, και εντάσσεται στη στρατηγική της Κυβέρνησης για ενίσχυση και αναβάθμιση της ανώτερης εκπαίδευσης, την ακαδημαϊκή αποκέντρωση και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Η ίδρυση της Σχολής στη Λάρνακα συμβάλλει επίσης ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην ανάδειξη της πόλης ως κέντρο ακαδημαϊκής δραστηριότητας αλλά και θαλάσσια τεχνογνωσίας.

Η νέα σχολή που θα δημιουργηθεί θα εστιάσει σε τομείς που συνδέονται με τη θαλάσσια επιστήμη, την τεχνολογική καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της Κύπρου και τη δυναμική του ΤΕΠΑΚ στην έρευνα και με εφαρμοσμένη επιστήμη.

Με βάση τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εξουσιοδοτείται να καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση τον περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Τροποποιητικό Νόμο του 2025 και τους σχετικούς Κανονισμούς που αφορούν Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την αναπτυξιακή πορεία της Λάρνακας, συμβάλλοντας παράλληλα στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτερη Εκπαίδευση και στην προώθηση της Κύπρου ως Περιφερειακού Κέντρου Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας».