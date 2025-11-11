«Έφυγε» ο Απολλωνίστας Οδυσσέας: «Να τραγουδάς από ψηλά μαζί με τα υπόλοιπα αδέλφια» - Δείτε φωτογραφία

Τραγωδία στην Εθνική Φρουρά: Εντοπίστηκε νεκρός στρατιώτης
Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, σήμερα το πρωί, σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς στην επαρχία Λευκωσίας, όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας στρατιώτης.
Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου του του Οδυσσέα, φιλάθλου του Απόλλωνα.
Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, «Μαύρο το ξημέρωμα που μας περίμενε σήμερα αφού η είδηση της απώλειας του αδερφού μας, μας συγκλόνισε όλους!».
