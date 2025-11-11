Ecommbx
«Έφυγε» ο Απολλωνίστας Οδυσσέας: «Να τραγουδάς από ψηλά μαζί με τα υπόλοιπα αδέλφια» - Δείτε φωτογραφία

 11.11.2025 - 12:37
Σε μια δυσάρεστη είδηση προέβη πριν από λίγο ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φιλάθλων Απόλλων 1982.

Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου του του Οδυσσέα, φιλάθλου του Απόλλωνα.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, «Μαύρο το ξημέρωμα που μας περίμενε σήμερα αφού η είδηση της απώλειας του αδερφού μας, μας συγκλόνισε όλους!».

Δείτε την ανάρτηση:

