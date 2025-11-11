Υπουργικό: Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτες ομάδες - Ποιοι επωφελούνται

«Πάγια πολιτική της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων και αυτό γίνεται με πολλαπλούς τρόπους και σε διάφορα επίπεδα», είπε, σημειώνοντας ότι σε αυτό συμβάλλει και η φορολογική μεταρρύθμιση, με την αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος, καθώς επίσης και η απόφαση για διατήρηση των μηδενικών συντελεστών ΦΠΑ σε προϊόντα της καθημερινής χρήσης για τα νοικοκυριά, τις νεαρές οικογένειες και τους ηλικιωμένους.

Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι θα συνεχιστεί η επιχορήγηση για την κατηγορία 08, από την οποία επωφελούνται χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως είπε, εξασφαλίζοντας μείωση του τελικού λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ