Υπουργικό: Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτες ομάδες - Ποιοι επωφελούνται
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργικό: Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτες ομάδες - Ποιοι επωφελούνται

 11.11.2025 - 12:50
Υπουργικό: Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτες ομάδες - Ποιοι επωφελούνται

Συνέχιση της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος τόσο για τις ευάλωτες ομάδες όσο και για τις επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2026, αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης.  

«Πάγια πολιτική της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων και αυτό γίνεται με πολλαπλούς τρόπους και σε διάφορα επίπεδα», είπε, σημειώνοντας ότι σε αυτό συμβάλλει και η φορολογική μεταρρύθμιση, με την αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος, καθώς επίσης και η απόφαση για διατήρηση των μηδενικών συντελεστών ΦΠΑ σε προϊόντα της καθημερινής χρήσης για τα νοικοκυριά, τις νεαρές οικογένειες και τους ηλικιωμένους.

Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι θα συνεχιστεί η επιχορήγηση για την κατηγορία 08, από την οποία επωφελούνται χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως είπε, εξασφαλίζοντας μείωση του τελικού λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, σήμερα το πρωί, σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς στην επαρχία Λευκωσίας, όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας στρατιώτης.

