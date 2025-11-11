Ecommbx
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Cosmos Business Systems αναδείχθηκε "Dell Partner of the Year"

 11.11.2025 - 12:59
Η Cosmos Business Systems αναδείχθηκε “Dell Partner of the Year”

Η Cosmos Business Systems τιμήθηκε με τη διάκριση “Dell Partner of the Year” στο ετήσιο Partner Event της Dell Technologies, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην αγορά ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και την πολυετή, στρατηγική συνεργασία με τη Dell Tecnologies, ως Dell Titanium Partner , που είναι και η ανώτατη διεθνής  βαθμίδα σε επίπεδο συνεργατών. 

Το βραβείο παρέλαβε η C.Ο.O. του Ομίλου, κα Κάτια Φύτρου, από τον κ. Αλέξανδρο Περάντοβιτς, Γενικό Διευθυντή της Dell Technologies για Ελλάδα και Κύπρο , σε μία λαμπρή εκδήλωση που συγκέντρωσε κορυφαίους συνεργάτες και στελέχη του τεχνολογικού κλάδου καθώς και διακεκριμένους πελάτες από τον χώρο των επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 

Η συγκεκριμένη διάκριση αντανακλά τη σταθερή δέσμευση της Cosmos Business Systems στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων Data Center, Cloud και High Performance Computing (HPC), καθώς και στην ικανότητά της να σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει πολύπλοκες υποδομές για μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς και δημόσιους φορείς. Με ισχυρό δίκτυο συνεργασιών και πολυετή τεχνογνωσία σε servers, storage, virtualization και AI-driven architectures, η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο.

“Η διάκριση αυτή τιμά τη συνεργασία μας με τη Dell Technologies και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην τεχνογνωσία, τους ανθρώπους και τις υποδομές μας. Εστιάζουμε στην ανάπτυξη λύσεων που κάνουν τη διαφορά σε κρίσιμα έργα υποδομών και HPC, ενισχύοντας τη θέση μας ως στρατηγικός συνεργάτης τεχνολογίας για τους πελάτες μας.”— Κάτια Φυτρου, C.Ο.O. Cosmos Group

Η Cosmos Business Systems αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους συνεργάτες της Dell στην περιοχή, με ολοκληρωμένο Dell Infrastructure Competence Center, εξειδικευμένα Certified Engineers, και πολυετή εμπειρία σε μεγάλα έργα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει το όραμα του Ομίλου για συνεχή εξέλιξη, αριστεία και τεχνολογική καινοτομία, που διαχέεται σε κάθε επίπεδο των υπηρεσιών και λύσεων που προσφέρει.

Cosmos Business Systems – Your Trusted Technology Partner

κ. Αλέξανδρος Περάντοβιτς, Γενικός Διευθυντής της Dell Technologies

κα Κάτια Φύτρου C.Ο.O. του Ομίλου Cosmos

 

Τραγωδία στην Εθνική Φρουρά: Εντοπίστηκε νεκρός στρατιώτης

Τραγωδία στην Εθνική Φρουρά: Εντοπίστηκε νεκρός στρατιώτης

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, σήμερα το πρωί, σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς στην επαρχία Λευκωσίας, όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας στρατιώτης.

