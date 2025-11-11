Δολοφονία 30χρονης στη Λεμεσό: Αντιμέτωποι με φόνο εκ προμελέτης και οι 5 - Τα τεκμήρια που πήραν από τη σκηνή του εγκλήματος

Συνολικά για την υπόθεση έχουν συλληφθεί πέντε πρόσωπα, τα οποία φέρονται να τοποθετούν τον εαυτό τους στο διαμέρισμα όπου διαπράχθηκε ο θανάσιμος ξυλοδαρμός της 30χρονης, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι πρώτες τρεις ύποπτες, δυο 24χρονες και μια 35χρονη, με τις οποίες συγκατοικούσε προσωρινά το θύμα, τέθηκαν τη Δευτέρα υπό 8ήμερη προσωποκράτηση, ενώ στη βάση της μαρτυρίας τους, η Αστυνομία αναζητούμε φιλικό τους ζεύγος, επίσης από τη Νιγηρία.

Όπως είπε ο κ. Κυριάκου «από εξετάσεις που έγιναν εξασφαλίστηκαν τα στοιχεία τους, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και σήμερα το πρωί συνελήφθη ο 30χρονος αλλοδαπός στη Λευκωσία, από μέλη της ΑΔΕ Λευκωσίας και η 31χρονη, που εντοπίστηκε και παρουσιάστηκε στην ΑΔΕ Λεμεσού, όπου και συνελήφθη επίσης με δικαστικό ένταλμα».

Οι δυο νέοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης τους, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε ερώτηση κατά πόσο εντοπίστηκε το κινητό του θύματος, που σύμφωνα με τη μαρτυρία των τριών γυναικών, είχε παραληφθεί από το ζεύγος κατά την αναχώρηση του, ανέφερε ότι «έχουν παραληφθεί αρκετά τεκμήρια, όπως και κινητά τηλέφωνα, τόσο στο διαμέρισμα, αλλά και σε άλλα σημεία, όπου έγιναν έρευνες, με βάση πληροφορίες αλλά και μαρτυρίες που προέκυψαν, τα οποία θα σταλούν στα αρμόδια εργαστήρια για εξετάσεις».

Όσον αφορά στον ισχυρισμό ότι το θύμα εντοπίστηκε σε έξαλλη κατάσταση και επιτέθηκε σε μια εκ των γυναικών, όταν επέστρεψαν οι πέντε ύποπτοι από νυχτερινή έξοδο, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού είπε πως «έχουν εξασφαλιστεί μαρτυρίες αλλά και τεκμήρια, που έχουν παραληφθεί από την περιοχή, όπου φαίνεται να επέστρεψαν τις πρωινές ώρες οι ύποπτοι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα».

«Είμαστε στα αρχικά στάδια, δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Έχουν συλληφθεί πέντε πρόσωπα, έχουν παραληφθεί δεκάδες τεκμήρια καθώς επίσης αναμένονται αποτελέσματα από τα εργαστήρια στα οποία έχουν σταλεί τεκμήρια μετά τη νεκροτομή επί της σορού για να μας δώσουν και άλλες απαντήσεις», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση κατά πόσο η υπόθεση θεωρείται ότι έχει εξιχνιαστεί, δήλωσε πως «βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τα οποία, με βάση μαρτυρία, βρίσκονταν στο συγκεκριμένο χώρο έχουν συλληφθεί και η ανακριτική ομάδα έχει αρκετό δρόμο ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων».

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, συνέχισε, ο φάκελος της υπόθεσης, που αφορά στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου και φόνο εκ προμελέτης, θα προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για τελικές οδηγίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ