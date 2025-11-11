Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

«Σιωπηλή πανδημία» στην Κύπρο: Το Υπουργικό εγκρίνει επείγοντα μέτρα για τα υπερμικρόβια και τις νοσοκομειακές λοιμώξεις

 11.11.2025 - 13:55
«Σιωπηλή πανδημία» στην Κύπρο: Το Υπουργικό εγκρίνει επείγοντα μέτρα για τα υπερμικρόβια και τις νοσοκομειακές λοιμώξεις

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και των νοσοκομειακών λοιμώξεων, ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα για την ασφάλεια των ασθενών και τη δημόσια υγεία στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, και η Κύπρος –όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες– εμφανίζει υψηλή κατανάλωση αντιβιοτικών και υψηλά ποσοστά μικροβιακής αντοχής, γεγονός που απαιτεί άμεση και συστηματική παρέμβαση.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη σύσταση και λειτουργία σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια των Τοπικών Επιτροπών Ελέγχου Λοιμώξεων και των Ομάδων Επιμελητείας Αντιβιοτικών, με στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, τον ορθολογικό σχεδιασμό χρήσης αντιβιοτικών και την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ελέγχου.

Παράλληλα, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια θα υποχρεούνται να καταχωρούν στην εθνική ηλεκτρονική πλατφόρμα BIOCARE δεδομένα για νοσοκομειακές λοιμώξεις, νοσοκομειακή κατανάλωση αντιμικροβιακών, επιτήρηση της συμμόρφωσης με την υγιεινή των χεριών και ποιοτικούς δείκτες οργάνωσης και υποδομής, για την παρακολούθηση και αποτελεσματική διαχείριση της μικροβιακής αντοχής και των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Η έγκριση των πιο μέτρων σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο.

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, σήμερα το πρωί, σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς στην επαρχία Λευκωσίας, όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας στρατιώτης.

