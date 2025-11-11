Αυστηρό μήνυμα ΗΠΑ προς Τουρκία: Σταματήστε αγορές αερίου και πετρελαίου από Ρωσία

Πιέσεις στην Tουρκία να θέσει τέλος στις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας εκ νέου στο προσκήνιο τον ρόλο του «επιτήδειου ουδέτερου» που διαδραματίζει η Άγκυρα από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κι ενώ στον αντίποδα η Ελλάδα επενδύει στην ενεργειακή συνεργασία με την αμερικανική πλευρά.

Κατά τη χθεσινή συνάντηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι «επισήμαναν το κάλεσμα του προέδρου Τραμπ προς όλους τους συμμάχους του NATO να σταματήσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας, ώστε να συνδράμουν στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Τουρκία είναι τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ εισάγει μεγάλες ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου. Η συνεργασία εκτείνεται και στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας, καθώς η υπό κατασκευή μονάδα στο Ακούγιου είναι αποτέλεσμα διακρατικής ρωσοτουρκικής συμφωνίας και βασίζεται σε ρωσική τεχνολογία.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά σε διάστημα μόλις δύο μηνών που η Ουάσιγκτον πιέζει δημόσια την Άγκυρα να διακόψει τις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία, σε μία ξεκάθαρη ένδειξη της δυσαρέσκειας των ΗΠΑ με τη στάση της γειτονικής χώρας αλλά και της βούλησης της κυβέρνησης Τραμπ να στηλιτεύσει τη στρατηγική της Τουρκίας, η οποία λειτουργεί ως κόμβος παράκαμψης κυρώσεων που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της πολεμικής μηχανής της Μόσχας.

Η πρώτη «κατσάδα» ήρθε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο. «Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία», σημείωσε τότε ο Αμερικανός ηγέτης. Οι πωλήσεις πετρελαίου, πετρελαιοειδών και αερίου αποτελούν παραδοσιακά πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων του ρωσικού προϋπολογισμού και κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία.

Η στρατηγική της Ελλάδας στην ενέργεια

Οι επίμονες πιέσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία έρχονται τη στιγμή που υλοποιείται η επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης να για σύσφιξη της ελληνοαμερικανικής ενεργειακής συνεργασίας στη Μεσόγειο, και καθώς συνεχίζεται η στρατηγική προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εκτοπίσει τη Ρωσία από τη θέση του κύριου, σε ορισμένες περιπτώσεις μονοπωλιακού παρόχου ενέργειας στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

Την προηγούμενη εβδομάδα η ExxonMobil υπέγραψε συμφωνία συμμετοχής στην ερευνητική γεώτρηση που θα γίνει στο υποθαλάσσιο οικόπεδο Ασωπός-1, στο βορειοδυτικό Ιόνιο, την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια.

Η Exxon ήδη δραστηριοποιείται στην αναζήτηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε δύο βυθοτεμάχια νότια της Πελοποννήσου, ενώ ο έτερος αμερικανικός κολοσσός, η Chevron, επελέγη μαζί με την HELLENiQ Energy ως προτιμητέος επενδυτής για την αναζήτηση ενεργειακών πόρων σε δύο οικόπεδα νότια της Κρήτης, σε περιοχές που ανήκουν στην ελληνική ΑΟΖ.

Ανεξαρτήτως των προοπτικών αξιοποίησης εγχώριων κοιτασμάτων, στόχος της Ελλάδας είναι να μετατραπεί σε κόμβο εισροής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ώστε να εφοδιάζονται με ενέργεια όλες οι χώρες των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης έως την Ουκρανία.