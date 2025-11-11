Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαRemote Touch: Η «έκτη αίσθηση» που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στον άνθρωπο
ΥΓΕΙΑ

Remote Touch: Η «έκτη αίσθηση» που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στον άνθρωπο

 11.11.2025 - 23:18
Remote Touch: Η «έκτη αίσθηση» που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στον άνθρωπο

Νέα έρευνα αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι διαθέτουν μια «έβδομη αίσθηση», γνωστή ως remote touch, που τους επιτρέπει να εντοπίζουν αντικείμενα θαμμένα στην άμμο χωρίς άμεση επαφή.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου ανακοίνωσαν την πρώτη απόδειξη ότι οι άνθρωποι διαθέτουν μια μέχρι πρότινος άγνωστη αίσθηση, την αποκαλούμενη «απομακρυσμένη αφή» (remote touch). Η αίσθηση αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό αντικειμένων κρυμμένων μέσα σε κοκκώδη υλικά, όπως η άμμος, χωρίς φυσική επαφή.

«Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει τη θεώρησή μας για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας», εξηγεί η Dr. Ελιζαμπέτα Βερσάτσε, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.
Remote Touch: Από τα θαλασσοπούλια στους ανθρώπους

Μέχρι σήμερα, η «απομακρυσμένη αφή» είχε παρατηρηθεί μόνο σε ορισμένα θαλασσοπούλια, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν τη λεία τους κάτω από την άμμο χρησιμοποιώντας πιεστικά και δονητικά ερεθίσματα. Η νέα μελέτη, που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο IEEE για την Ανάπτυξη και τη Μάθηση (ICDL 2025), αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι διαθέτουν παρόμοια ικανότητα.

Στο πρώτο πείραμα, εθελοντές κλήθηκαν να εντοπίσουν αντικείμενα κρυμμένα στην άμμο χρησιμοποιώντας μόνο τα δάχτυλά τους. Παρά το πάχος του στρώματος άμμου, οι συμμετέχοντες πέτυχαν με ακρίβεια 70,7%, εντοπίζοντας τα αντικείμενα σε απόσταση έως 6,9 εκατοστών.

Τα αποτελέσματα εντυπωσίασαν τους ερευνητές, καθώς, σύμφωνα με τη φυσική, τα μηχανικά ερεθίσματα θα έπρεπε να είναι ανιχνεύσιμα μόνο μέχρι 1 χιλιοστό από το σημείο αφής.

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «αντιγράφει» τον άνθρωπο

Στη συνέχεια, η ομάδα χρησιμοποίησε ρομποτικό αισθητήρα αφής, ο οποίος εκπαιδεύτηκε με αλγόριθμο Long Short-Term Memory (LSTM) ώστε να μιμηθεί τη νέα ανθρώπινη ικανότητα. Το ρομπότ πέτυχε 40% ακρίβεια, αλλά με μεγαλύτερη εμβέλεια μπορούσε να ανιχνεύσει αντικείμενα έως 7,1 εκατοστά μακριά.


Ο Dr. Λορέντσο Τζαμόνε, αναπληρωτής καθηγητής ρομποτικής στο University College London, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα δείχνουν πώς η ψυχολογία, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να συνεργαστούν για να αποκαλύψουν νέες μορφές αντίληψης και να εμπνεύσουν τεχνολογικές καινοτομίες».

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απαράδεκτο περιστατικό: Έκοψαν τη μεταφορά 70χρονου κατάδικου για την κηδεία της νύφης του
«Έφυγε» ο Απολλωνίστας Οδυσσέας: «Να τραγουδάς από ψηλά μαζί με τα υπόλοιπα αδέλφια» - Δείτε φωτογραφία
Τραγωδία στην Εθνική Φρουρά: Εντοπίστηκε νεκρός στρατιώτης
Θες χριστουγεννιάτικο δέντρο; Πότε ξεκινά η πώληση από το Τμήμα Δασών - Ποιο το πρόστιμο εάν δεν κατέχεις την σχετική άδεια
Μυστική αξιολόγηση κέντρων εστίασης στην Κύπρο-«Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές» - Τι έδειξε η έρευνα
Κύπρια τραγουδίστρια λέει ότι την μπερδεύουν πως είναι ζευγάρι με τον πατέρα της - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έξι ομάδες ΑΠΕΙΛΟΥΝ με νομικά μέτρα για την απόφαση στο Δόξα-Αχυρώνας Ονήσιλος

 11.11.2025 - 22:56
Επόμενο άρθρο

Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να επαναφέρουν τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα - Πώς έγινε η τραγωδία στην Αχαΐα

 11.11.2025 - 23:43
Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Στην Αθήνα, μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την πλειονότητα του Υπουργικού Συμβουλίου για την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

  •  11.11.2025 - 14:18
Επιστολή-πρόκληση από το ψευδοκράτος στον ΟΗΕ: Καταγγέλλει παραβιάσεις του «εναέριου χώρου του» από ελληνικά και κυπριακά αεροσκάφη

Επιστολή-πρόκληση από το ψευδοκράτος στον ΟΗΕ: Καταγγέλλει παραβιάσεις του «εναέριου χώρου του» από ελληνικά και κυπριακά αεροσκάφη

  •  11.11.2025 - 23:55
ΑΤΑ: Ανακοίνωσαν αποφάσεις οι συντεχνίες – Ποια η πρόθεσή τους - Ζητούν κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο

ΑΤΑ: Ανακοίνωσαν αποφάσεις οι συντεχνίες – Ποια η πρόθεσή τους - Ζητούν κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο

  •  11.11.2025 - 20:16
Φόνος στη Λεμεσό: Είχε αίματα το πουκάμισο που φορούσε ο 30χρονος μετά το άγριο έγκλημα – Πού εντοπίστηκε το κινητό του θύματος

Φόνος στη Λεμεσό: Είχε αίματα το πουκάμισο που φορούσε ο 30χρονος μετά το άγριο έγκλημα – Πού εντοπίστηκε το κινητό του θύματος

  •  11.11.2025 - 21:53
Ακραίο μου πλυντήριο: Πατριώτης να’ ναι κι ας είναι κι ο Νίκαρος!

Ακραίο μου πλυντήριο: Πατριώτης να’ ναι κι ας είναι κι ο Νίκαρος!

  •  11.11.2025 - 20:13
EURONEWS: Η ΕΕ θα μετεγκαταστήσει αιτούντες άσυλο από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και την Ιταλία σε άλλα κράτη – μέλη

EURONEWS: Η ΕΕ θα μετεγκαταστήσει αιτούντες άσυλο από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και την Ιταλία σε άλλα κράτη – μέλη

  •  11.11.2025 - 22:01
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (11/11) του Τζόκερ

Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (11/11) του Τζόκερ

  •  11.11.2025 - 22:07
Μυστική αξιολόγηση κέντρων εστίασης στην Κύπρο-«Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές» - Τι έδειξε η έρευνα

Μυστική αξιολόγηση κέντρων εστίασης στην Κύπρο-«Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές» - Τι έδειξε η έρευνα

  •  11.11.2025 - 16:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα