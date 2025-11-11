Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Ο Sam είναι ο άνθρωπος του 2050 – Έτσι θα μοιάζουμε αν δεν αλλάξουμε τρόπο ζωής

 11.11.2025 - 23:51
Ο Sam είναι ο άνθρωπος του 2050 – Έτσι θα μοιάζουμε αν δεν αλλάξουμε τρόπο ζωής

Τρομακτική είναι η εικόνα του μελλοντικού ανθρώπου όπως την αποτυπώνει ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, εάν δεν αλλάξει ο τρόπος ζωής μας από σήμερα. Το συγκεκριμένο εργαλείο αναπτύχθηκε από την εφαρμογή παρακολούθησης βημάτων WeWard, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα υγείας.

Το μοντέλο που δημιουργήθηκε ονομάστηκε «Sam» και αποτυπώνει τη σωματική φθορά από χρόνια καθιστικής ζωής, ασταμάτητο σκρολάρισμα και λάθος στάση σώματος.

Sam, o άνθρωπος του μέλλοντος

Για να δημιουργηθεί ο Sam, αξιοποιήθηκαν δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το CDC και άλλες επιστημονικές πηγές, τα οποία επεξεργάστηκε μέσω του ChatGPT.

«Με την άνοδο της απομακρυσμένης εργασίας, των εφαρμογών παράδοσης φαγητού και της ψηφιακής ψυχαγωγίας, βρισκόμαστε συνεχώς καθισμένοι, και οι οθόνες έχουν κλέψει αθόρυβα την κίνησή μας λένε οι ειδικοί της WeWard.

 

 

 
 
 
Ως αποτέλεσμα, ο άνθρωπος του μέλλοντος είναι υπέρβαρος, καμπουριασμένος, πρησμένος και πρόωρα γερασμένος. Το μοντέλο αποτυπώνει μια σκληρή λίστα ιατρικά αναγνωρισμένων προβλημάτων που συνδέονται με τη μακροχρόνια καθιστική ζωή:

Υπερβολικό λίπος γύρω από την κοιλιά (αυξημένος κίνδυνος καρδιοπάθειας).

Καμπύλη σπονδυλική στήλη και το «technology neck», ένας όρος που περιγράφει την παρατεταμένη κάμψη του αυχένα προς τα κάτω καθώς κοιτάμε την οθόνη ή πληκτρολογούμε στο κινητό τηλέφωνο και το λάπτοπ.

Πρησμένα πόδια και κιρσοί από κακή κυκλοφορία του αίματος.

Απώλεια μυών, μειωμένο κολλαγόνο και αραίωση μαλλιών.

Ερεθισμένα μάτια, ξηρό δέρμα και μαύροι κύκλοι από υπερβολική χρήση οθονών.

Πώς μας βλάπτουν οι κακές συνήθειες;

Σύμφωνα με διαφορετικές μελέτες, το να κάθεται κανείς για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας επιβραδύνει τον μεταβολισμό, διαταράσσει την κυκλοφορία του αίματος και καταπονεί τους μύες και τις αρθρώσεις. Η παρατεταμένη αδράνεια συνδέεται επίσης με εγκεφαλικό επεισόδιο, διαβήτη τύπου 2, ορισμένους τύπους καρκίνου και άνοια.

Επιπλέον, το μπλε φως που εκπέμπεται από τα κινητά τηλέφωνα και τους φορητούς υπολογιστές μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση του δέρματος και να προκαλέσει υπερμελάγχρωση. Παράλληλα, η μειωμένη συχνότητα βλεφαρισμών και η παρατεταμένη εστίαση σε κοντινές οθόνες μπορούν να προκαλέσουν θολή όραση, ξηροφθαλμία και πονοκεφάλους.

Υπάρχει ακόμη χρόνος να αντιστρέψουμε τις δυσοίωνες προβλέψεις;

Η ομάδα της WeWard ανέφερε ότι ο σκοπός του Sam δεν είναι να προκαλέσει φόβο, αλλά να λειτουργήσει ως μια υπενθύμιση της πραγματικότητας. Ακόμη και σύντομες, τακτικές κινήσεις, όπως το περπάτημα, οι διατάσεις ή τα μικρά διαλείμματα από την καθιστή θέση, μπορούν να προστατεύσουν ουσιαστικά τη μακροπρόθεσμη υγεία σας.

Όπως έγραψε η ομάδα: «Ο μελλοντικός σας εαυτός εξαρτάται από τις επιλογές που κάνετε σήμερα».

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Στην Αθήνα, μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την πλειονότητα του Υπουργικού Συμβουλίου για την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

