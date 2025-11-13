Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘες μια απόδραση από την καθημερινότητα; Ο απόλυτος προορισμός για διαμονή σ’ ένα πανέμορφο σημείο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θες μια απόδραση από την καθημερινότητα; Ο απόλυτος προορισμός για διαμονή σ’ ένα πανέμορφο σημείο

 13.11.2025 - 15:04
Θες μια απόδραση από την καθημερινότητα; Ο απόλυτος προορισμός για διαμονή σ’ ένα πανέμορφο σημείο

Μια έπαυλη σ' ένα ήρεμο και πανέμορφο σημείο, γίνεται ο απόλυτος προορισμός ξεκούρασης.

Μια πρόταση με μοναδικές υπηρεσίες για την απόλυτη χαλάρωση.

Στο ήσυχο ορεινό χωριό Πέρα Πεδί, η έπαυλη «Stou Savvide» ένα παραδοσιακό πέτρινο σπίτι, με έξι υπνοδωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο, γαλήνιους κήπους και άνετους εσωτερικούς χώρους είναι ό,τι χρειάζεσαι για ένα διάλλειμα από την καθημερινότητα.

Το σπίτι αυτό μπορεί να γίνει μια μοναδική απόδραση για το Σαββατοκύριακο, ένα καταφύγιο ή ένα οικείο δείπνο κάτω από τα αστέρια.

Το «Stou Savvide» σας προσκαλεί να χαλαρώσετε και να νιώσετε σαν στο σπίτι σας.

Ανακαλύψτε την ομορφιά του Πέρα Πεδίου, απολαύστε τους κήπους και αφεθείτε στη γοητεία των γύρω αμπελώνων και βουνών.

Προσφέρει επίσης ένα οικείο περιβάλλον για ουσιαστικές εκδηλώσεις.

Το σπίτι είναι ιδανικό για μικρές ιδιωτικές εκδηλώσεις, με χώρο μέχρι 50 ατόμων στο εσωτερικό και μέχρι 10 ατόμων σε εξωτερικούς χώρους.

Η έπαυλη υπόσχεται πώς θα φύγετε με κάτι περισσότερο από απλές φωτογραφίες. Κουβαλήστε μαζί σας τις ιστορίες, τις γεύσεις και τις αναμνήσεις μιας διαχρονικής κυπριακής απόδρασης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Tηλ.: +35 799 47 48 32

Website: https://stousavvide.com/contact/

Whatsapp: +35 799 47 48 32

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό
Σεισμική δόνηση: Κατέρρευσε οροφή ακατοίκητης κατοικίας
Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες
Θλίψη: «Έφυγε» τα ξημερώματα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Γεώργιος Ζαπίτης – Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Φωτογραφία
Φωτιά σε σχολική αίθουσα: Χειροπέδες σε ανήλικο
Η Λάρνακα βάζει τα γιορτινά της – Πότε θα γίνει η φωταγώγηση του κέντρου της πόλης – Συναυλία με Δέσποινα Ολυμπίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκρηξη οργής από ΟΕΛΜΕΚ: Απορρίπτουν το σχέδιο ΥΠΑΝ - Στάση εργασίας και διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή

 13.11.2025 - 14:51
Επόμενο άρθρο

ΕΔΔΑ: Απέρριψε αιτήσεις κατά ΚΔ για μείωση απολαβών και συντάξεων λόγω της κρίσης

 13.11.2025 - 15:09
ΑΤΑ: Έπεσαν οι υπογραφές για καταρχήν συμφωνία - «Ικανοποποίηση για την στάση όλων στη δημιουργία ενός πλαισίου για σταθερότητα»

ΑΤΑ: Έπεσαν οι υπογραφές για καταρχήν συμφωνία - «Ικανοποποίηση για την στάση όλων στη δημιουργία ενός πλαισίου για σταθερότητα»

Υπογράφηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η κατ' αρχήν συμφωνία για την ΑΤΑ από τους κοινωνικούς εταίρους και τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΤΑ: Έπεσαν οι υπογραφές για καταρχήν συμφωνία - «Ικανοποποίηση για την στάση όλων στη δημιουργία ενός πλαισίου για σταθερότητα»

ΑΤΑ: Έπεσαν οι υπογραφές για καταρχήν συμφωνία - «Ικανοποποίηση για την στάση όλων στη δημιουργία ενός πλαισίου για σταθερότητα»

  •  13.11.2025 - 14:21
Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό

Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό

  •  13.11.2025 - 11:32
Κυπριακό: Επαφές, πρωτοβουλίες και αναζήτηση κοινού εδάφους Ε.Ε.–Τουρκίας

Κυπριακό: Επαφές, πρωτοβουλίες και αναζήτηση κοινού εδάφους Ε.Ε.–Τουρκίας

  •  13.11.2025 - 06:38
Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

  •  13.11.2025 - 12:04
«Χαλασμός Κυρίου» στη Λάρνακα – Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμυρισμένοι δρόμοι – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

«Χαλασμός Κυρίου» στη Λάρνακα – Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμυρισμένοι δρόμοι – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  13.11.2025 - 14:39
Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες

Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες

  •  13.11.2025 - 11:17
Κέντρα αναψυχής: Ποια τα επόμενα βήματα για το νομοσχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις – «Δεν είναι μόνο τα ωράρια το πρόβλημα»

Κέντρα αναψυχής: Ποια τα επόμενα βήματα για το νομοσχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις – «Δεν είναι μόνο τα ωράρια το πρόβλημα»

  •  13.11.2025 - 10:54
Αρχιεπίσκοπος: Εξήγγειλε οικονομική στήριξη οικογενειών για αντιμετώπιση υπογεννητικότητας

Αρχιεπίσκοπος: Εξήγγειλε οικονομική στήριξη οικογενειών για αντιμετώπιση υπογεννητικότητας

  •  13.11.2025 - 11:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα