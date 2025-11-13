Θες μια απόδραση από την καθημερινότητα; Ο απόλυτος προορισμός για διαμονή σ’ ένα πανέμορφο σημείο

Μια πρόταση με μοναδικές υπηρεσίες για την απόλυτη χαλάρωση.

Στο ήσυχο ορεινό χωριό Πέρα Πεδί, η έπαυλη «Stou Savvide» ένα παραδοσιακό πέτρινο σπίτι, με έξι υπνοδωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο, γαλήνιους κήπους και άνετους εσωτερικούς χώρους είναι ό,τι χρειάζεσαι για ένα διάλλειμα από την καθημερινότητα.

Το σπίτι αυτό μπορεί να γίνει μια μοναδική απόδραση για το Σαββατοκύριακο, ένα καταφύγιο ή ένα οικείο δείπνο κάτω από τα αστέρια.

Το «Stou Savvide» σας προσκαλεί να χαλαρώσετε και να νιώσετε σαν στο σπίτι σας.

Ανακαλύψτε την ομορφιά του Πέρα Πεδίου, απολαύστε τους κήπους και αφεθείτε στη γοητεία των γύρω αμπελώνων και βουνών.

Προσφέρει επίσης ένα οικείο περιβάλλον για ουσιαστικές εκδηλώσεις.

Το σπίτι είναι ιδανικό για μικρές ιδιωτικές εκδηλώσεις, με χώρο μέχρι 50 ατόμων στο εσωτερικό και μέχρι 10 ατόμων σε εξωτερικούς χώρους.

Η έπαυλη υπόσχεται πώς θα φύγετε με κάτι περισσότερο από απλές φωτογραφίες. Κουβαλήστε μαζί σας τις ιστορίες, τις γεύσεις και τις αναμνήσεις μιας διαχρονικής κυπριακής απόδρασης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Tηλ.: +35 799 47 48 32

Website: https://stousavvide.com/contact/

Whatsapp: +35 799 47 48 32